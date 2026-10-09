Какую квартиру можно купить в ипотеку с зарплатой 300 тысяч тенге

Казахстанцы с ежемесячной зарплатой в 300 тысяч тенге могут рассматривать покупку квартиры в ипотеку, однако доступная стоимость жилья зависит от первоначального взноса, процентной ставки и других финансовых обязательств. Чтобы оценить возможности потенциального покупателя, важно учитывать не только условия банков, но и действующие требования финансового регулятора, а также цены на рынке недвижимости, передает МойГород.

Разберёмся, на какой ежемесячный платёж можно ориентироваться при таком доходе и какую квартиру получится приобрести при разных условиях кредитования.

Какой платёж по ипотеке допустим при зарплате 300 тысяч тенге

При рассмотрении заявки на кредит банки учитывают коэффициент долговой нагрузки. По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), этот показатель рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредитам к среднемесячному доходу заёмщика.

В расчёт включаются обязательства по ипотеке, автокредитам, потребительским займам, микрокредитам и кредитным картам. Предельное значение коэффициента долговой нагрузки составляет 0,5, то есть 50% дохода, при применении соответствующего требования регулятора.

Таким образом, при подтверждённом ежемесячном доходе в 300 тысяч тенге совокупные кредитные платежи не должны превышать 150 тысяч тенге при применении указанного предельного значения. Однако это не означает, что банк обязательно одобрит ипотеку с таким платежом.

Для более осторожного планирования можно рассматривать платежи в размере 75–90 тысяч тенге в месяц. Это не требование регулятора, а ориентир, позволяющий оставить часть дохода на повседневные расходы.

Какую квартиру можно купить при таком доходе

Рассмотрим несколько условных вариантов. Предположим, что покупатель располагает первоначальным взносом в размере 20% стоимости жилья, а ипотеку оформляет на 19 лет.

Стоимость квартиры Первоначальный взнос Сумма кредита 10 млн тенге 2 млн тенге 8 млн тенге 12 млн тенге 2,4 млн тенге 9,6 млн тенге 15 млн тенге 3 млн тенге 12 млн тенге 18 млн тенге 3,6 млн тенге 14,4 млн тенге

Чтобы понять размер ежемесячного платежа, необходимо учитывать ставку по конкретному кредиту. Например, при аннуитетном погашении на протяжении 19 лет ориентировочный платёж за квартиру стоимостью 12 млн тенге с первоначальным взносом 20% составит около 74 тысяч тенге при ставке 7% годовых и около 85 тысяч тенге при ставке 9%.

При тех же условиях квартира стоимостью 15 млн тенге потребует ежемесячного платежа примерно 93 тысячи или 106 тысяч тенге соответственно.

Это расчётные примеры, а не предложение конкретного банка. Они не учитывают дополнительные расходы и возможные особенности графика погашения.

При зарплате 300 тысяч тенге жильё стоимостью 10–12 млн тенге может стать отправной точкой для поиска, если у покупателя есть первоначальный взнос и отсутствуют значительные другие кредитные обязательства. Квартира за 15 млн тенге также может рассматриваться, но размер платежа будет сильнее влиять на свободный бюджет.

Как цены на жильё влияют на выбор квартиры

Стоимость доступного жилья зависит от региона. Одинаковый бюджет может позволить приобрести квартиру разной площади в зависимости от города, района, года постройки и состояния дома.

Для оценки рынка можно использовать данные Бюро национальной статистики Казахстана. Ведомство публикует индексы и средние цены на первичное и вторичное жильё, в том числе в разрезе регионов.

Сопоставив среднюю стоимость квадратного метра с бюджетом в 10–12 млн тенге, можно предварительно оценить возможную площадь квартиры. Однако средняя цена не гарантирует, что конкретный объект будет доступен по этой стоимости.

В крупных городах покупателю с таким бюджетом может потребоваться рассматривать небольшие квартиры, районы за пределами центра или жильё на вторичном рынке. В других населённых пунктах выбор может быть шире.

На что ещё обратить внимание перед оформлением ипотеки

Национальный банк Казахстана и АРРФР регулируют кредитный рынок и устанавливают требования, которые влияют на условия заимствования. В частности, в 2026 году регуляторы пересмотрели предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения по различным видам займов. Подробнее об этом можно прочитать в официальном сообщении Национального банка Казахстана.

При этом предельная ставка не является средней ставкой по рынку и не означает, что все банки выдают ипотеку по одинаковым условиям.

Перед подачей заявки потенциальному заёмщику стоит проверить размер первоначального взноса, полную стоимость кредита, требования к подтверждению дохода и наличие других обязательств. Также важно оставить резерв на непредвиденные расходы, ремонт и обустройство жилья.

Итог: при зарплате 300 тысяч тенге покупателю стоит начать расчёты с квартир стоимостью около 10–12 млн тенге, первоначального взноса в 20% и ежемесячного платежа в пределах 75–90 тысяч тенге. Это ориентир для финансового планирования, а не гарантия одобрения кредита. Реальные возможности зависят от условий кредитования, накоплений, долговой нагрузки и стоимости жилья в конкретном регионе.