Осужденного за незаконную переработку отходов освободили в Актюбинской области

При этом 393 миллиона тенге, полученные незаконным путём, взыскали в доход государства.

Природоохранная прокуратура Актюбинской области пресекла незаконную деятельность ТОО "ЖАН-АМИ и К". Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры РК. Установлено, что в 2024-2025 годах компания без необходимой лицензии переработала более 1 400 тонн опасных нефтяных отходов. Доход от этой деятельности составил 393 миллиона тенге.

По материалам прокуратуры Департамент экономических расследований начал досудебное расследование. 17 августа суд №2 города Актобе признал директора компании виновным в незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначили 2 года и 6 месяцев ограничения свободы с конфискацией имущества.

Однако по закону об амнистии осужденного освободили от основного наказания. При этом 393 миллиона тенге, полученные незаконным путём, взыскали в доход государства. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу.