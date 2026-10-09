Токаев призвал разработать Стратегию развития СНГ до 2035 года

По словам Президента, в документе важно сосредоточиться на фундаментальных приоритетах: экономике, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и человеческом капитале.

На заседании Совета глав государств - участников СНГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости определить долгосрочные приоритеты организации и приступить к созданию нового стратегического документа, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что действующая Концепция развития Содружества принималась еще в 2007 году и обновлялась несколько лет назад, а последующие отраслевые программы часто не коррелируют между собой.

- Полагаю возможным объединить их в единую взаимоувязанную систему. Нам, государствам - участникам СНГ, предстоит дать ответ на вопрос: каким мы хотим видеть Содружество в долгосрочной перспективе, и какое место оно должно занимать в быстроменяющейся геополитической архитектуре Евразии. Поэтому предлагаю Исполнительному комитету совместно с правительствами наших стран приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в документе важно сосредоточиться на фундаментальных приоритетах: экономике, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и человеческом капитале.

Отдельное внимание лидер Казахстана уделил укреплению экономических связей, отметив, что рынки стран СНГ занимают более четверти внешнего товарооборота республики.