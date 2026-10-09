Токаев призвал разработать Стратегию развития СНГ до 2035 года

На заседании Совета глав государств - участников СНГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости определить долгосрочные приоритеты организации и приступить к созданию нового стратегического документа, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что действующая Концепция развития Содружества принималась еще в 2007 году и обновлялась несколько лет назад, а последующие отраслевые программы часто не коррелируют между собой.
- Полагаю возможным объединить их в единую взаимоувязанную систему. Нам, государствам - участникам СНГ, предстоит дать ответ на вопрос: каким мы хотим видеть Содружество в долгосрочной перспективе, и какое место оно должно занимать в быстроменяющейся геополитической архитектуре Евразии. Поэтому предлагаю Исполнительному комитету совместно с правительствами наших стран приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, в документе важно сосредоточиться на фундаментальных приоритетах: экономике, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и человеческом капитале.
Отдельное внимание лидер Казахстана уделил укреплению экономических связей, отметив, что рынки стран СНГ занимают более четверти внешнего товарооборота республики.
- По итогам прошлого года он составил около 40 млрд долларов, а за семь месяцев текущего года вырос на 10 процентов. Накоплен значительный опыт и в создании совместных производств. Например, в казахстанском портфеле промышленных проектов с участием Российской Федерации насчитывается 178 проектов и инициатив общей стоимостью 61 млрд долларов, из которых 124 уже реализованы. С Узбекистаном ведется работа по 80 проектам на сумму порядка двух миллиардов долларов. С Беларусью налажено совместное производство специальной и сельхозтехники, - сообщил глава государства.