Камеры видеонаблюдения засняли продажу наркотиков в Уральске

Полицейские задержали 20-летнего мужчину, у которого в кармане нашли вещество растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом.

Факт незаконного оборота наркотиков зафиксировали камеры уличного наблюдения, сообщили в департаменте полиции ЗКО. Инспектор Центра оперативного управления заметил во дворе многоэтажки подозрительных людей и отправил на место патрульных. Полицейские задержали 20-летнего мужчину, у которого в кармане нашли вещество растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом.

По данному факту начато досудебное расследование. По закону за такие преступления грозит штраф в 80 МРП или лишение свободы до 7 лет.

Напомним, что ранее в Казахстане ужесточили наказание за производство и сбыт наркотиков, но для «закладчиков» меры наказания смягчили.







