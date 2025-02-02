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Происшествия Социум

Камеры видеонаблюдения засняли продажу наркотиков в Уральске

Полицейские задержали 20-летнего мужчину, у которого в кармане нашли вещество растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом.
Жулдызхан Хасангалиева
Камеры видеонаблюдения засняли продажу наркотиков в Уральске

Факт незаконного оборота наркотиков зафиксировали камеры уличного наблюдения, сообщили в департаменте полиции ЗКО. Инспектор Центра оперативного управления заметил во дворе многоэтажки подозрительных людей и отправил на место патрульных. Полицейские задержали 20-летнего мужчину, у которого в кармане нашли  вещество растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом. 

По данному факту начато досудебное расследование. По закону за такие преступления грозит штраф в 80 МРП или лишение свободы до 7 лет.

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Напомним, что ранее в Казахстане ужесточили наказание за производство и сбыт наркотиков, но для «закладчиков» меры наказания смягчили.



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