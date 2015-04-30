Камидолла ИРМЕНОВ: «Рейтинговая оценка республиканского центра здравоохранения не соответствует действительности»

Сегодня, 30 апреля, на брифинге, который состоялся в областном акимате, руководитель управления здравоохранения ЗКО прояснил ситуацию с показателями рейтинга республиканского центра развития здравоохранения. Начальник областного управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ считает, что рейтинговая оценка Республиканского центра развития здравоохранения не соответствует действительности. - По итогам последних двух лет наша область занимала лидирующие места. По итогам нынешнего рейтинга мы вдруг оказались на последнем месте, - комментирует Камидолла ИРМЕНОВ. – Мы, как и прежде, показываем стабил