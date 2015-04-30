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Социум

Камидолла ИРМЕНОВ: «Рейтинговая оценка республиканского центра здравоохранения не соответствует действительности»

Сегодня, 30 апреля, на брифинге, который состоялся в областном акимате, руководитель управления здравоохранения ЗКО прояснил ситуацию с показателями рейтинга республиканского центра развития здравоохранения. Начальник областного управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ считает, что рейтинговая оценка Республиканского центра развития здравоохранения не соответствует действительности. - По итогам последних двух лет наша область занимала лидирующие места. По итогам нынешнего рейтинга мы вдруг оказались на последнем месте, - комментирует Камидолла ИРМЕНОВ. – Мы, как и прежде, показываем стабил
Marat
Камидолла ИРМЕНОВ: «Рейтинговая оценка республиканского центра здравоохранения не соответствует действительности»
Сегодня, 30 апреля, на брифинге, который состоялся в областном акимате, руководитель управления здравоохранения ЗКО прояснил ситуацию с показателями рейтинга республиканского центра развития здравоохранения.
oblzdrav
oblzdrav
 Начальник областного управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ считает, что рейтинговая оценка Республиканского центра развития здравоохранения не соответствует действительности. - По итогам последних двух лет наша область занимала лидирующие места. По итогам нынешнего рейтинга мы вдруг оказались на последнем месте, - комментирует Камидолла ИРМЕНОВ. – Мы, как и прежде, показываем стабильно хорошие показатели и не стали работать хуже. Есть области, где статистика довольно неприглядная как по заболеваемости, так и по смертности. Не буду называть их названия, так как это будет не корректно с моей стороны. Но в их случае достаточно было снизить показатели на несколько пунктов в сторону улучшения, допустим, в лечении туберкулеза, и они встали по рейтингу на шаг выше. Но это не значит, что ситуация стала намного лучше, чем в нашей области. И так практически по всем показателям. Да проблемы есть, и мы их решаем. Есть параметры, где у нас нулевая динамика, но мы не можем показывать параметры ниже, чем они есть на самом деле. Система мониторинга рейтинговых оценок не разбирает, у кого лучше или хуже, идет сухой подсчет цифр. Не учитывается ситуация качественно, а подсчет цифр не даст действительной картины по стране и по регионам в частности. Со слов Камидоллы ИРМЕНОВА, от лица администрации областного управления здравоохранения будет направлена претензия в адрес республиканского центра развития здравоохранения, а также в министерство здравоохранения. Несколько дней назад на сайте республиканского центра развития здравоохранения появилась информация о том, что по итогам 2014 года составлен рейтинг регионов Казахстана по уровню развития здравоохранения. Также там говорилось, что последнее 16 место в рейтинге занимает Западно-Казахстанская область.
oblzdrav2
oblzdrav2
рейтинг управление здравоохранения ЗКО

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