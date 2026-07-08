Канатбек Жайсанбаев получил новую должность в руководстве Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Канатбека Жайсанбаева заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает пресс-служба Акорды. Он также возглавит секретариат этого органа.

- Указом главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі - руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, он освобожден от ранее занимаемой должности, - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Акорды, Канатбек Жайсанбаев - управленец с юридическим и экономическим образованием. Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году с преподавательской работы в Кызылорде. В разные годы трудился в аппаратах акимов, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и судебно-административном секторе.

Последние годы его работа была тесно связана с Администрацией президента РК, где он прошел путь от госинспектора до заведующего отделом и помощника главы государства. На эту должность он перешел с поста заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.

Қазақстан Халық Кеңесі - это высший конституционный консультативный орган, обеспечивающий представительство интересов народа в системе государственного управления.

Согласно законодательству, данный орган участвует в формировании государственной политики на консультативной основе. Напомним, что правовую основу деятельности совета составляет новая Конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля после всенародного референдума.

