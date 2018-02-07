Капитальный ремонт проведут в школе ЗКО, в которой дети мерзнут две зимы подряд

Чапаевскую школу в поселке Долинное, а также школу в поселке Аксуат Теректинского района ЗКО планируют капитально отремонтировать в 2018 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА, всего в районе 2403 ученика. - В 2017 году в 12 школах были проведены текущие ремонтные работы на общую сумму 26,3 млн тенге. Также в прошлом году был проведен природный газ к Талпынской основной школе. Сейчас 27 учреждений образования газифицированы, в 2 школах электрическое отопление и еще 9 школ отапливаются твёрдым топливом, - поясни

Чапаевскую школу в поселке Долинное, а также школу в поселке Аксуат Теректинского района ЗКО планируют капитально отремонтировать в 2018 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"

По словам акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА, всего в районе 2403 ученика.

- В 2017 году в 12 школах были проведены текущие ремонтные работы на общую сумму 26,3 млн тенге. Также в прошлом году был проведен природный газ к Талпынской основной школе. Сейчас 27 учреждений образования газифицированы, в 2 школах электрическое отопление и еще 9 школ отапливаются твёрдым топливом, - пояснил глава района.

Кроме того, в этом году планируется проведение капитального ремонта в Чапаевской школе села Долинное и в Аксуатской средней школе.