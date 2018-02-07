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Социум

Капитальный ремонт проведут в школе ЗКО, в которой дети мерзнут две зимы подряд

Чапаевскую школу в поселке Долинное, а также школу в поселке Аксуат Теректинского района ЗКО планируют капитально отремонтировать в 2018 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА, всего в районе 2403 ученика. - В 2017 году в 12 школах были проведены текущие ремонтные работы на общую сумму 26,3 млн тенге. Также в прошлом году был проведен природный газ к Талпынской основной школе. Сейчас 27 учреждений образования газифицированы, в 2 школах электрическое отопление и еще 9 школ отапливаются твёрдым топливом, - поясни
gorod
Капитальный ремонт проведут в школе ЗКО, в которой дети мерзнут две зимы подряд
Чапаевскую школу в поселке Долинное, а также школу в поселке Аксуат Теректинского района ЗКО  планируют капитально отремонтировать в 2018 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
По словам акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА, всего в районе 2403 ученика.
 - В 2017 году в 12 школах были проведены текущие ремонтные работы на общую сумму 26,3 млн тенге. Также в прошлом году был проведен природный газ к Талпынской основной школе. Сейчас 27 учреждений образования газифицированы, в 2 школах электрическое отопление и еще 9 школ отапливаются твёрдым топливом, - пояснил глава района.
Кроме того, в этом году планируется проведение капитального ремонта в Чапаевской школе села Долинное и в Аксуатской средней школе.
Напомним, в феврале 2017 года редакцию "МГ" обращались родители учеников Чапаевской средней школы села Долинное Теректинского района с жалобой на то, что детям приходится учиться в школе при такой низкой температуре в помещениях. На отчетной встрече акима с населением Теректинского района жители села обрушились с критикой на Чапаевскую среднюю школу, где замерзают ученики. По этому вопросу аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал бывшему акиму района Мурату МУКАЕВУ конкретные поручения и попросил лично доложить отработанные поручения.
ремонт школа

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