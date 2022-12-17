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Социум

Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы

В преддверии Нового года дети выбирают себе костюмы понаряднее, а родители горько вздыхают при виде ценников на праздничную атрибутику. Корреспондент «Мой ГОРОД» обошёл детские магазины Уральска, чтобы выяснить, во что же сейчас одеваются уральские дети и в какую сумму обойдутся желания ребёнка родительскому кошельку в этом году. Заставшие советское время наверняка помнят, что как правило, мальчикам предлагалось одеть костюм медведя или волка, на крайний случай зайчика, а может и поросёнка. Девочки же предпочитали быть белочками и лисичками, однако, чаще всего, принцессами или снежинками... за
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Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
В преддверии Нового года дети выбирают себе костюмы понаряднее, а родители горько вздыхают при виде ценников на праздничную атрибутику.
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Корреспондент «Мой ГОРОД» обошёл детские магазины Уральска, чтобы выяснить, во что же сейчас одеваются уральские дети и в какую сумму обойдутся желания ребёнка родительскому кошельку в этом году. Заставшие советское время наверняка помнят, что как правило, мальчикам предлагалось одеть костюм медведя или волка, на крайний случай зайчика, а может и поросёнка. Девочки же предпочитали быть белочками и лисичками, однако, чаще всего, принцессами или снежинками... за неимением других вариантов. В конце концов, всё это добро нужно было шить вручную. Однако то дела давно минувших дней, а что же предлагается детям сейчас, в наше непростое время
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Взять, к примеру, костюм Капитана Америки, известного персонажа комиксов и киновселенной Marvel. Такой наряд обойдётся родителю юного фаната (или фанатки) американской поп-культуры в какие-то скромные  восемь тысяч тенге. В конце концов, когда сын настроен спасать мир, нужно быть готовым и к такому.
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Если вы не готовы, не стоит переживать, можно объяснить сыну, что Супермен в сто раз круче Капитана Америки! И тактично умолчать о том, что в два раза дешевле. Всего-то 3 400 тенге, и бонусом гарантированная моральная победа над соседским мальчиком, решившим, что раз он Капитан Америка, то круче его никого нет. Пусть знает, с кем связался.
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Для девочек тоже найдётся новогоднее одеяние, голубое платье принцессы с изображением ухмыляющегося персонажа диснеевского мультфильма. От улыбки, безусловно, станет всем светлей, но будете ли радоваться вы, узнав, что придется отдать за это 6 900 тенге?
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Консервативные ценности – это серьёзно. Они позволяют нам чтить память предков сквозь века. Об этом и стоит поведать юной леди, объясняя, почему классический новогодний костюм – это пик творческой мысли модельного бизнеса. Здесь мы убиваем двух зайцев одним выстрелом, воспитывая в своем чаде традиционные ценности и отдавая за это всего-то 5 900 тенге. Выгода, да и только, не правда ли?
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Не стоит переживать, похожий трюк можно провернуть и с мальчиками. Если ваш сын хочет стать гусаром, не спешите его разочаровывать, что их сто лет как нигде не встретишь. Костюм гусара можно приобрести в городе за аккуратную цену в 4 000 тенге. А если для вас сын-гусар – горе в семье, можно сказать сыну, что так одеваются британские лорды. Он и не заподозрит подвоха!
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Если вы всё ещё озадачены с выбором, у нас для вас есть вишенка на торте. Хагги Вагги и Кисси Мисси. Нет, это не матерные выражения на санскрите. Это персонажи модной хоррор-игры Poppy Playtime, и обойдутся вам эдакие страхолюдины в 7 500 тенге вне зависимости от пола вашего ребёнка. Воистину, вот где достигнуто полное равноправие.
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Как мы видим, многое изменилось с советских времен, в том числе и детские новогодние костюмы. Остаётся лишь ностальгически вздохнуть и пойти решать, кем же дитя будет в Новый год, Хагги Вагги и Кисси Мисси? Может и вовсе хочется избавить уши от шума новомодных слов и достать с антресолей свой детский костюм, который помнит вас ребёнком? К сожалению или счастью, мы уже взрослые, а значит, решать вам, друзья мои.
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы
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Новый год

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