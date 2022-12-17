Капитан Америка и Хагги Вагги: во что наряжаются юные уральцы

В преддверии Нового года дети выбирают себе костюмы понаряднее, а родители горько вздыхают при виде ценников на праздничную атрибутику. Корреспондент «Мой ГОРОД» обошёл детские магазины Уральска, чтобы выяснить, во что же сейчас одеваются уральские дети и в какую сумму обойдутся желания ребёнка родительскому кошельку в этом году. Заставшие советское время наверняка помнят, что как правило, мальчикам предлагалось одеть костюм медведя или волка, на крайний случай зайчика, а может и поросёнка. Девочки же предпочитали быть белочками и лисичками, однако, чаще всего, принцессами или снежинками... за