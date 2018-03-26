Капитан сборной РК по хоккею с мячом: «Все матчи на чемпионате были тяжелыми»

Капитан сборной Ершат АМАНГЕЛЬДИЕВ отметил, что каждая игра команды была настроена на победу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 марта, в управлении физической культуры и спорта прошла конференция с участием бронзовых призеров чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в Ульяновске (Российская Федерация). По словам директора СК "Акжайык" Азамата ШАЙХЫ, победа, которую одержала наша команда, это огромное достижение. - Я считаю, это очень хороший результат для нас, его мы ждали 20 лет. Конечно, были трудности у ребят, но несмотря ни на что, они достойно выступили. Был