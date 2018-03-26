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Капитан сборной РК по хоккею с мячом: «Все матчи на чемпионате были тяжелыми»

Капитан сборной Ершат АМАНГЕЛЬДИЕВ отметил, что каждая игра команды была настроена на победу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 марта, в управлении физической культуры и спорта прошла конференция с участием бронзовых призеров чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в Ульяновске (Российская Федерация). По словам директора СК "Акжайык" Азамата ШАЙХЫ, победа, которую одержала наша команда, это огромное достижение. - Я считаю, это очень хороший результат для нас, его мы ждали 20 лет. Конечно, были трудности у ребят, но несмотря ни на что, они достойно выступили. Был
Кристина Кобина
Капитан сборной РК по хоккею с мячом: «Все матчи на чемпионате были тяжелыми»
Капитан сборной Ершат АМАНГЕЛЬДИЕВ отметил, что каждая игра команды была настроена на победу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 26 марта, в управлении физической культуры и спорта прошла конференция с участием бронзовых призеров чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в Ульяновске (Российская Федерация). По словам директора СК "Акжайык" Азамата ШАЙХЫ, победа, которую одержала наша команда, это огромное достижение. - Я считаю, это очень хороший результат для нас, его мы ждали 20 лет. Конечно, были трудности у ребят, но несмотря ни на что, они достойно выступили. Была упорная подготовка и хорошая поддержка со стороны управления областного спорта, - пояснил Азамат ШАЙХЫ. Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия АМАНБАЕВА отметила, что теперь у наших спортсменов появится возможность готовиться к играм на постоянной основе. - Когда наша команда готовилась к чемпионату, у нас еще не был готов стадион "Юность", им приходилось проводить игры на стадионе "Стеновик", где с потеплением лед превращался в кашу из снега. Это было трудно, но несмотря на это, они показали блестящий результат. Кроме того, мы всячески их поддерживали, и именно для этой команды были организованы два выезда учебно-тренировочного сбора в Россию и Швецию. Были созданы все условия, и это в свою очередь оправдалось, - рассказала Асия АМАНБАЕВА. Со слов капитана сборной Казахстана по хоккею с мячом Ершата АМАНГЕЛЬДИЕВА, каждая игра для  команды была сложной. - Мы все время были настроены на победу. В борьбе со Швецией был серьезный разрыв в счете, потому что она является державой по хоккею с мячом. Игра с Норвегией была не менее легкой, она закончилась ничейным счетом. Надо отметить, хоккей с мячом является традиционным видом спорта для этих видов стран, - сообщил Ершат АМАНГЕЛЬДИЕВ. Асия АМАНБАЕВА отметила, что Уральск является базовой площадкой для подготовки сборной команды в РК. Напомним, команда Казахстана по хоккею с мячом вошла в тройку сильнейших. Чемпионат по хоккею с мячом собрал сильнейшие команды мира из России, Норвегии, Швеции, Финляндии. Казахстан представил второй состав «Ақжайық», юноши в возрасте до 17 лет. Фото автора
хоккей с мячом

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