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Социум

«Капсулу времени» заложили в Уральске при строительстве дома для инвалидов

Дом самостоятельного проживания для инвалидов с легкой формой психоневрологической патологии построят в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 марта, в поселке Зачаганск в районе областной детской деревни началось строительство реабилитационного дома для людей с особыми потребностями. Новый дом самостоятельного проживания будет построен на деньги меценатов области. Стоимость проекта - 100 млн тенге. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в регионе на сегодняшний день 81 человек с психоневрологическим диагнозом в возрасте от 18 до 21 года и 477 детей до 18 лет.
gorod
«Капсулу времени» заложили в Уральске при строительстве дома для инвалидов
Дом самостоятельного проживания для инвалидов с легкой формой психоневрологической патологии построят в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 марта, в поселке Зачаганск в районе областной детской деревни началось строительство реабилитационного дома для людей с особыми потребностями. Новый дом самостоятельного проживания будет построен на деньги меценатов области. Стоимость проекта - 100 млн тенге. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в регионе на сегодняшний день 81 человек с психоневрологическим диагнозом в возрасте от 18 до 21 года и 477 детей до 18 лет. - Дома самостоятельного проживания - одна из основных и наиболее эффективных альтернатив интернатным учреждениям. Данный проект позволит решить проблему социальной изоляции людей с психонерврологическими заболеваниями, обучить их востребованным профессиям, трудоустроиться и получить навыки самостоятельной жизни. Здесь воспитанники полностью должны обслуживать себя самостоятельно: готовить пищу, убирать, мыть, стирать, покупать необходимые продукты питания, - рассказал глава региона. Аким области совместно с бизнесменами, которые внесли вклад в реализацию данного проекта заложили "капсулу памяти", в которую вложили письмо с подписями. Ее планируется открыть в 2041 году. Согласно проекту, в доме будут проживать 50 человек. Здание будет состоять из 12 спальных комнат, 4 санузлов, 4 кухонь, 4 комнат отдыха, а также мастерской. Стоит отметить, что строительство начнется уже в марте 2018 года и сдадут в эксплуатацию новый дом для инвалидов в июне 2019 года.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
строительство

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