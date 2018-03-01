«Капсулу времени» заложили в Уральске при строительстве дома для инвалидов

Дом самостоятельного проживания для инвалидов с легкой формой психоневрологической патологии построят в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 марта, в поселке Зачаганск в районе областной детской деревни началось строительство реабилитационного дома для людей с особыми потребностями. Новый дом самостоятельного проживания будет построен на деньги меценатов области. Стоимость проекта - 100 млн тенге. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в регионе на сегодняшний день 81 человек с психоневрологическим диагнозом в возрасте от 18 до 21 года и 477 детей до 18 лет.