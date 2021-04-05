Карагандинцы подали в суд на главного санврача области

Восемь жителей Караганды подали в суд на главного государственного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина. Они требуют отменить постановление об усилении ограничительных мероприятий, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Одной из первых иск подготовила Ольга Юрковская. Она требует признать незаконным постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина от 19 января 2021 года. Активистка также запустила петицию об отмене карантина и признании постановлений незаконными. - Постановление нарушает наши конституционные пр