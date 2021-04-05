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Социум

Карагандинцы подали в суд на главного санврача области

Восемь жителей Караганды подали в суд на главного государственного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина. Они требуют отменить постановление об усилении ограничительных мероприятий, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Одной из первых иск подготовила Ольга Юрковская. Она требует признать незаконным постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина от 19 января 2021 года. Активистка также запустила петицию об отмене карантина и признании постановлений незаконными. - Постановление нарушает наши конституционные пр
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Карагандинцы подали в суд на главного санврача области
Восемь жителей Караганды подали в суд на главного государственного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина. Они требуют отменить постановление об усилении ограничительных мероприятий, передает Tengrinews.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Одной из первых иск подготовила Ольга Юрковская. Она требует признать незаконным постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области Юрия Залыгина от 19 января 2021 года. Активистка также запустила петицию об отмене карантина и признании постановлений незаконными. - Постановление нарушает наши конституционные права. Нарушен весь наш уклад, начиная с масок. Мы дышать спокойно не можем. Нам не разрешают ходить на работу, ограничивают покупки, право на передвижение, право на труд, на образование. У нас вирусы были всегда, и они будут дальше. Нас не надо пугать. Я считаю, что это отмывание денег. Я понимаю, что это политика. У нас уходят деньги непонятно куда. А ничего не меняется. Безработица, смотрите, как сильно растет. У нас люди уже выживают в последнее время. Если сидеть спокойно, это никогда не кончится, - заявила Юрковская. Уже восемь истцов с подобным заявлением обратились в суд в Караганде. Среди них и юрист Ирина Фурсова. По словам Ирины, постановление санврача не является нормативно-правовым актом, так как не проходило правовую экспертизу, не зарегистрировано в электронном банке данных НПА и базе юстиции. Но на его основании штрафуют физлиц и предпринимателей. - У нас есть законодательство о ЧП, есть о ЧС. Но в настоящее время у нас не введен ни режим ЧС, ни режим ЧП на территории республики или по областям. Единственное, это 104-я статья Кодекса о здоровье, которая введена в действие в июле. А постановления главных санитарных врачей начали издавать с марта прошлого года. То есть нормативно-правовой базы не было, они ее по ходу делали и теперь основываются на 104-й статье. Но основание нашего иска - нарушение конституционных прав. Конституция - основной закон, и любой кодекс стоит на третьей ступени после Конституции. Прошел год, в течение года ни министерство, ни чиновники от здравоохранения не изыскали средств и методов подавления этого вируса и восстановления нормального образа жизни, - заявила Фурсова. По словам Ирины, государство требует от предпринимателей оплаты налогов, но само препятствует им работать. Это нелогично. В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Карагандинской области ответили, что подавать иски в суд - это право граждан. Поэтому комментировать ситуацию главный санитарный врач не будет. В суде назначили судей, но будут ли приняты иски, пока неизвестно. По словам Ирины Фурсовой, к ней уже обратились предприниматели из Темиртау и несколько сотен обычных жителей области, которые готовы подать такие же иски. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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