Карагандинская область уходит под воду (фото, видео)

Еще в последнюю неделю марта были зарегистрированы подтопления в четырех районах Карагандинской области. Вторая волна весенних паводков началась с 6 апреля. Вода начала проникать в частные дома и многоэтажки, размывать дороги и нарушать привычный ритм жизни жителей. Наступление весны в области обернулось катастрофой. Фотографии, сделанные с мест происшествия, пугают и шокируют. @mira150680 @kavleona_avto "Всё очень серьёзно. Теперь есть жизнь «до», и мы понятия не имеем, что будет после. Никто не остался в стороне, коснулось каждого, моих знакомых, друзей, учителей, учеников. Многие не успели