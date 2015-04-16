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Происшествия Фоторепортаж

Карагандинская область уходит под воду (фото, видео)

Еще в последнюю неделю марта были зарегистрированы подтопления в четырех районах Карагандинской области. Вторая волна весенних паводков началась с 6 апреля. Вода начала проникать в частные дома и многоэтажки, размывать дороги и нарушать привычный ритм жизни жителей. Наступление весны в области обернулось катастрофой. Фотографии, сделанные с мест происшествия, пугают и шокируют. @mira150680 @kavleona_avto "Всё очень серьёзно. Теперь есть жизнь «до», и мы понятия не имеем, что будет после. Никто не остался в стороне, коснулось каждого, моих знакомых, друзей, учителей, учеников. Многие не успели
gorod
Карагандинская область уходит под воду (фото, видео)
Еще в последнюю неделю марта были зарегистрированы подтопления в четырех районах Карагандинской области. Вторая волна весенних паводков началась с 6 апреля. Вода начала проникать в частные дома и многоэтажки, размывать дороги и нарушать привычный ритм жизни жителей. Наступление весны в области обернулось катастрофой. Фотографии, сделанные с мест происшествия, пугают и шокируют. 
3dab4cfe8b598a208596179f6ab19ed4
3dab4cfe8b598a208596179f6ab19ed4
  
@mira150680
@mira150680
 @mira150680
@kavleona_avto
@kavleona_avto
 @kavleona_avto
&quot;Всё очень серьёзно. Теперь есть жизнь «до», и мы понятия не имеем, что будет после. Никто не остался в стороне, коснулось каждого, моих знакомых, друзей, учителей, учеников. Многие не успели забрать даже свои документы. У остальных в домах потоплена вся техника. Элементарно некуда возвращаться&quot;, - Дина Чиковани (dinachikovani в Instagram), жительница посёлка Токаревка. @mira150680
&quot;Всё очень серьёзно. Теперь есть жизнь «до», и мы понятия не имеем, что будет после. Никто не остался в стороне, коснулось каждого, моих знакомых, друзей, учителей, учеников. Многие не успели забрать даже свои документы. У остальных в домах потоплена вся техника. Элементарно некуда возвращаться&quot;, - Дина Чиковани (dinachikovani в Instagram), жительница посёлка Токаревка. @mira150680
 "Всё очень серьёзно. Теперь есть жизнь «до», и мы понятия не имеем, что будет после. Никто не остался в стороне, коснулось каждого, моих знакомых, друзей, учителей, учеников. Многие не успели забрать даже свои документы. У остальных в домах потоплена вся техника. Элементарно некуда возвращаться", - Дина Чиковани (dinachikovani в Instagram), жительница посёлка Токаревка.
@mira150680
В результате обильного таяния снега затопило город Абай, а в поселке Мырза, что в 90 км от Караганды, люди передвигаются на лодке. @mira150680
В результате обильного таяния снега затопило город Абай, а в поселке Мырза, что в 90 км от Караганды, люди передвигаются на лодке. @mira150680
 В результате обильного таяния снега затопило город Абай, а в поселке Мырза, что в 90 км от Караганды, люди передвигаются на лодке.
@mira150680
@kavleona_avto
@kavleona_avto
 @kavleona_avto
@kavleona_avto
@kavleona_avto
 @kavleona_avto
@in_da_krg
@in_da_krg
 @in_da_krg
@kavleona_avto
@kavleona_avto
 @kavleona_avto  
«Произошло подтопление улиц, дворовых территорий и подвальных помещений. В настоящее время уровень воды спал, произведена откачка воды. В поселке Кулайгыр в результате проведения работы по расширению водосброса на плотине уровень воды упал и не поднимается. На данный момент ситуация в Абае стабилизировалась. Угроза подтопления домов ликвидирована», - информировала пресс-служба ДЧС области. @kavleona_avto
«Произошло подтопление улиц, дворовых территорий и подвальных помещений. В настоящее время уровень воды спал, произведена откачка воды. В поселке Кулайгыр в результате проведения работы по расширению водосброса на плотине уровень воды упал и не поднимается. На данный момент ситуация в Абае стабилизировалась. Угроза подтопления домов ликвидирована», - информировала пресс-служба ДЧС области. @kavleona_avto
 «Произошло подтопление улиц, дворовых территорий и подвальных помещений. В настоящее время уровень воды спал, произведена откачка воды. В поселке Кулайгыр в результате проведения работы по расширению водосброса на плотине уровень воды упал и не поднимается. На данный момент ситуация в Абае стабилизировалась. Угроза подтопления домов ликвидирована», - информировала пресс-служба ДЧС области.
@kavleona_avto  
@in_da_krg
@in_da_krg
 @in_da_krg
Дорога в сторону аэропорта. г. Караганда. @in_da_krg Однако под угрозой подтопления оказались уже и другие населенные пункты. В селе Садовое было эвакуированы 320 человек, в том числе 132 детей. В селе Чкалово вывезены 200 жителей. В селах Волковское и Тегизжол эвакуированы 240 человек. Из населенных пунктов Кызылкаин, Красная Нива, Интумак, Тасаул, Асыл, Геологическое, Каражар, Актобе, Урожайное, Центральное, Жанаталап эвакуированы более 1200 человек, передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.
Дорога в сторону аэропорта. г. Караганда. @in_da_krg Однако под угрозой подтопления оказались уже и другие населенные пункты. В селе Садовое было эвакуированы 320 человек, в том числе 132 детей. В селе Чкалово вывезены 200 жителей. В селах Волковское и Тегизжол эвакуированы 240 человек. Из населенных пунктов Кызылкаин, Красная Нива, Интумак, Тасаул, Асыл, Геологическое, Каражар, Актобе, Урожайное, Центральное, Жанаталап эвакуированы более 1200 человек, передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.
 Дорога в сторону аэропорта. г. Караганда. @in_da_krg
Однако под угрозой подтопления оказались уже и другие населенные пункты. В селе Садовое было эвакуированы 320 человек, в том числе 132 детей. В селе Чкалово вывезены 200 жителей. В селах Волковское и Тегизжол эвакуированы 240 человек. Из населенных пунктов Кызылкаин, Красная Нива, Интумак, Тасаул, Асыл, Геологическое, Каражар, Актобе, Урожайное, Центральное, Жанаталап эвакуированы более 1200 человек, передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.  
@in_da_krg
@in_da_krg
 @in_da_krg
Спасатели через SMS просят жителей всех районов центрального региона быть готовыми к возможным паводкам в Карагандинской области и срочной эвакуации. В зоне риска 100 населенных пунктов. @in_da_krg
Спасатели через SMS просят жителей всех районов центрального региона быть готовыми к возможным паводкам в Карагандинской области и срочной эвакуации. В зоне риска 100 населенных пунктов. @in_da_krg
 Спасатели через SMS просят жителей всех районов центрального региона быть готовыми к возможным паводкам в Карагандинской области и срочной эвакуации. В зоне риска 100 населенных пунктов.
@in_da_krg
  Источник: ztb.kz  
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