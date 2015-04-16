Карагандинская область уходит под воду (фото, видео)

@mira150680 В результате обильного таяния снега затопило город Абай, а в поселке Мырза, что в 90 км от Караганды, люди передвигаются на лодке.
@mira150680 @kavleona_avto @kavleona_avto @in_da_krg @kavleona_avto «Произошло подтопление улиц, дворовых территорий и подвальных помещений. В настоящее время уровень воды спал, произведена откачка воды. В поселке Кулайгыр в результате проведения работы по расширению водосброса на плотине уровень воды упал и не поднимается. На данный момент ситуация в Абае стабилизировалась. Угроза подтопления домов ликвидирована», - информировала пресс-служба ДЧС области.
@kavleona_avto @in_da_krg Дорога в сторону аэропорта. г. Караганда. @in_da_krg
Однако под угрозой подтопления оказались уже и другие населенные пункты. В селе Садовое было эвакуированы 320 человек, в том числе 132 детей. В селе Чкалово вывезены 200 жителей. В селах Волковское и Тегизжол эвакуированы 240 человек. Из населенных пунктов Кызылкаин, Красная Нива, Интумак, Тасаул, Асыл, Геологическое, Каражар, Актобе, Урожайное, Центральное, Жанаталап эвакуированы более 1200 человек, передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области. @in_da_krg
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Спасатели через SMS просят жителей всех районов центрального региона быть готовыми к возможным паводкам в Карагандинской области и срочной эвакуации. В зоне риска 100 населенных пунктов.
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