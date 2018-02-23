Карманнику, воровавшему деньги в мечетях Уральска, вынесли приговор

25-летний Куандык КАЛИМОВ совершил 4 кражи в мечетях города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральском городском суде сегодня, 23 февраля, был вынесен приговор в отношении жителя Атырауской области Куандыка КАЛИМОВА, который в декабре 2017 года совершил четыре кражи в мечетях, а также избил мужчину и похитил у него телефон и 185 тысяч тенге. В суде выяснилось, что Калимов приходил в мечети под видом прихожанина и воровал из курток других молящихся деньги и ценные вещи. Всего по 4 эпизодам краж материальный ущерб составил 303 тысячи тенге. - Все потерпевшие простили подсудимого, т