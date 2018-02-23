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Происшествия Социум

Карманнику, воровавшему деньги в мечетях Уральска, вынесли приговор

25-летний Куандык КАЛИМОВ совершил 4 кражи в мечетях города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральском городском суде сегодня, 23 февраля, был вынесен приговор в отношении жителя Атырауской области Куандыка КАЛИМОВА, который в декабре 2017 года совершил четыре кражи в мечетях, а также избил мужчину и похитил у него телефон и 185 тысяч тенге. В суде выяснилось, что Калимов приходил в мечети под видом прихожанина и воровал из курток других молящихся деньги и ценные вещи. Всего по 4 эпизодам краж материальный ущерб составил 303 тысячи тенге. - Все потерпевшие простили подсудимого, т
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Карманнику, воровавшему деньги в мечетях Уральска, вынесли приговор
25-летний Куандык КАЛИМОВ совершил 4 кражи в мечетях города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральском городском суде сегодня, 23 февраля, был вынесен приговор в отношении жителя Атырауской области Куандыка КАЛИМОВА, который в декабре 2017 года совершил четыре кражи в мечетях, а также избил мужчину и похитил у него телефон и 185 тысяч тенге. В суде выяснилось, что Калимов приходил в мечети под видом прихожанина и воровал из курток других молящихся деньги и ценные вещи. Всего по 4 эпизодам краж материальный ущерб составил 303 тысячи тенге. - Все потерпевшие простили подсудимого, так как родные Калимова в полном размере возместили материальный ущерб. Также они возместили ущерб мужчине, которого подсудимый 25 декабря 2017 года избил на трассе Атырау-Уральск и украл у него 185 тысяч тенге. В итоге Каундык КАЛИМОВ обвинялся по статьям 188 ч. 2 УК РК - "Кража" и 191 ч. 2 УК РК - "Грабеж", - рассказал судья Руслан ЖУМАГУЛОВ. Суд признал виновным Куандыка КАЛИМОВА и назначил ему наказание в виде 3 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Стоит отметить, что Калимов ранее был судим за кражу и находился под пробационным контролем.
8rLa0vbgYJ8 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
кража приговор мечеть

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