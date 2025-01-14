Каша с насекомыми в детском саду Актобе: уволены трое сотрудников

В соцсетях распространилось видео, где родители детей из Кандыагаша Актюбинской области выразили недовольство качеством пищи в местном детском саду «Самал». В рассылаемом ролике можно увидеть кашу с насекомыми.

В соцсетях распространилось видео, где родители детей из Кандыагаша Актюбинской области выразили недовольство качеством пищи в детском саду «Самал». В рассылаемом ролике была продемонстрирована каша с насекомыми.

- «Как такое возможно – давать детям такую еду? Кто понесет ответственность за этот случай? Мы требуем немедленных действий для обеспечения безопасности и здоровья детей», – написали пользователи.

Тем временем, в управлении образования региона сообщили, что трое человек, включая заведующую детским садом, были уволены.

- Уже после того, как каша сварилась и ее разложили по тарелкам, в ней обнаружили насекомых. Детям кашу не давали. После случившегося были уволены заведующая детским садом, медсестра и повар, - рассказала и.о. руководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором жительница Алматы сообщает о нарушении санитарных норм в столовой одной из местных школ. Женщина рассказала, что детям в учебном заведении подают «несвежие продукты и отходы». На записи она демонстрирует холодильники с остатками пищи, собранной с тарелок, а также пакеты с котлетами, которые, по ее словам, не первой свежести. В управлении образования Алматы сообщили, что в указанную школу выехала специальная комиссия.