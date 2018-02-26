KaspiRed в Уральске

Kaspi запустил в Уральске Kaspi Red - уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов. «Мы получаем огромное количество восторженных отзывов о Kaspi Red от наших любимых клиентов», - говорит председатель правления Kaspi Bank Михаил Ломтадзе. «Участникам клуба Kaspi Red очень нравится делать выгодные покупки в лучших магазинах города. Все покупки с Kaspi Red в рассрочку, без процентов, комиссий и переплаты. И с каждой покупки мы дарим бонусы». DhXzBkvAqFc У клуба Kaspi Red в Уральске уже более 80 магазинов партнеров, среди которых такие популярные бренды, как: LCWaikiki, Marwin, Kot