Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

KaspiRed в Уральске

Kaspi запустил в Уральске Kaspi Red - уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов. «Мы получаем огромное количество восторженных отзывов о Kaspi Red от наших любимых клиентов», - говорит председатель правления Kaspi Bank Михаил Ломтадзе. «Участникам клуба Kaspi Red очень нравится делать выгодные покупки в лучших магазинах города. Все покупки с Kaspi Red в рассрочку, без процентов, комиссий и переплаты. И с каждой покупки мы дарим бонусы». DhXzBkvAqFc У клуба Kaspi Red в Уральске уже более 80 магазинов партнеров, среди которых такие популярные бренды, как: LCWaikiki, Marwin, Kot
gorod
KaspiRed в Уральске
Kaspi запустил в Уральске Kaspi Red - уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов.
«Мы получаем огромное количество восторженных отзывов о Kaspi Red от наших любимых клиентов», - говорит председатель правления Kaspi Bank Михаил Ломтадзе. «Участникам клуба Kaspi Red очень нравится делать выгодные покупки в лучших магазинах города. Все покупки с Kaspi Red в рассрочку, без процентов, комиссий и переплаты. И с каждой покупки мы дарим бонусы». DhXzBkvAqFc У клуба Kaspi Red в Уральске уже более 80 магазинов партнеров, среди которых такие популярные бренды, как: LCWaikiki, Marwin, Koton, Sulpak, Мечта, Kimex, Respect и многие другие. Магазины расположены в самых любимых уральцами торгово-развлекательных центрах – CityCenter, «Атриум» и других. Количество партнеров постоянно увеличивается. Работает Kaspi Red очень просто. Каждый участник клуба выбирает один из трёх лимитов на покупки: 50 000, 100 000 или 150 000 тенге. Все покупки в рассрочку на 3 месяца. Это значит, каждая покупка в магазине партнера просто делится на 3 равных платежа. Один из трех платежей включается в ежемесячный счет, который нужно оплатить в течение 15 дней после выставления. Оплатить ежемесячный счет от Kaspi Red можно через любой Kaspi терминал или на сайте Kaspi.kz с Kaspi Депозита или карты Kaspi Gold. За каждую покупку участнику клуба Kaspi Red начисляются бонусы. 1% - всегда. 2% - если есть Kaspi Депозит свыше 1 миллиона тенге. 5% и более - по акциям от программы Kaspi Бонус. Кроме того, при покупках с Kaspi Red на сумму от 10 000 тенге в первый месяц подарок - 1 000 бонусов.
Клуб Kaspi Red начал работать в августе 2016 года. За это время его участниками уже стали более 250 тысяч жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды, Усть-Каменогорска, Костаная, Темиртау, Актобе, Актау, Атырау, Павлодара. Участники клуба уже совершили с помощью Kaspi Red свыше 2,5 миллиона покупок в рассрочку и получили в подарок 1 миллиард бонусов! Более подробно о клубе Kaspi Red можно узнать на сайте Kaspi.kz в разделе Red. Лицензия №1.2.245/61 от 30.06.2009 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Новости Компаний.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article