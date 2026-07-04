Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости США

Әсемай Талғатқызы
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости США
Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости, передает МойГород

Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.

президент США Токаев трамп

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article