Катарские инвестиции создадут тысячи новых рабочих мест в Казахстане

Катар продолжает активно инвестировать в экономику Казахстана. Сегодня общий объем совместных проектов двух стран оценивается в 17,6 миллиарда долларов. Средства направляются в энергетику, газовую отрасль, промышленность и развитие инфраструктуры.

Для казахстанцев это не просто крупные инвестиции, а новые возможности для трудоустройства.

- Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли. В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача - направить инвестиции в обрабатывающую промышленность. Поэтому Правительство должно пересмотреть инвестиционную политику, - заявлял ранее Президент в своем Послании народу Казахстана.

Уже во время строительства объектов понадобятся инженеры, строители, монтажники, водители спецтехники и другие специалисты. После запуска предприятий появятся постоянные рабочие места с возможностью обучения и карьерного роста.



Одним из крупнейших проектов станет строительство газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган. Первый завод стоимостью 1,1 миллиарда долларов уже строится и сможет перерабатывать до 1 миллиарда кубометров газа в год. В дальнейшем планируется запуск еще двух предприятий.



Катарские инвесторы также участвуют в развитии газотранспортной системы страны. В частности, речь идет о строительстве второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" стоимостью 5,2 миллиардов долларов. Кроме того, планируется строительство компрессорной станции КС-14 и нового газопровода до Костаная.

В Кызылординской области планируют построить современную парогазовую электростанцию. Также будет модернизирована Шульбинская ГЭС, что позволит увеличить ее мощность и повысить эффективность работы.

Реализация этих проектов принесет пользу не только крупным предприятиям. Новые объекты будут сотрудничать с местными подрядчиками, поставщиками стройматериалов, транспортными и сервисными компаниями. Это создаст дополнительные заказы для малого и среднего бизнеса в регионах. После запуска производств вырастут и налоговые поступления в бюджеты. Эти деньги могут быть направлены на строительство дорог, школ, больниц и других социальных объектов.

Президент Казахстана неоднократно отмечал, что привлечение инвестиций в реальный сектор экономики является одним из важных направлений развития страны. Совместные проекты с Катаром показывают, что партнерство двух государств выходит за рамки договоренностей и приносит конкретные результаты.