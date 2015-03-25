Катастрофа Airbus A320 в Альпах: первые фотографии

Во французских Альпах разбился Airbus A320 немецкой авиалинии Germanwings. На борту самолета находилось 144 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Пока не ясно, что послужило причиной катастрофы. Спасательные службы прибыли на место катастрофы. Смотрите фоторепортаж с места событий. Во французской местности Сейн началась спасательная операция. По словам президента Франции, службы не рассчитывают на то, что найдут выживших в авиакатастрофе. (Фото: AFP). Аэрофотоснимок с места катастрофы Airbus A320 во французских Альпах. (Фото: Duclet Stephane/FORUM). Место катастрофы самолета A320 н