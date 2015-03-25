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Фоторепортаж

Катастрофа Airbus A320 в Альпах: первые фотографии

Во французских Альпах разбился Airbus A320 немецкой авиалинии Germanwings. На борту самолета находилось 144 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Пока не ясно, что послужило причиной катастрофы. Спасательные службы прибыли на место катастрофы. Смотрите фоторепортаж с места событий. Во французской местности Сейн началась спасательная операция. По словам президента Франции, службы не рассчитывают на то, что найдут выживших в авиакатастрофе. (Фото: AFP). Аэрофотоснимок с места катастрофы Airbus A320 во французских Альпах. (Фото: Duclet Stephane/FORUM). Место катастрофы самолета A320 н
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Катастрофа Airbus A320 в Альпах: первые фотографии
Katastrofa-Airbus-A320-v-Alpah-2-681x437
Katastrofa-Airbus-A320-v-Alpah-2-681x437
Во французских Альпах разбился Airbus A320 немецкой авиалинии Germanwings. На борту самолета находилось 144 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Пока не ясно, что послужило причиной катастрофы. Спасательные службы прибыли на место катастрофы. Смотрите фоторепортаж с места событий.
Во французской местности Сейн началась спасательная операция. По словам президента Франции, службы не рассчитывают на то, что найдут выживших в авиакатастрофе. (Фото: AFP).
Во французской местности Сейн началась спасательная операция. По словам президента Франции, службы не рассчитывают на то, что найдут выживших в авиакатастрофе. (Фото: AFP).
 Во французской местности Сейн началась спасательная операция. По словам президента Франции, службы не рассчитывают на то, что найдут выживших в авиакатастрофе. (Фото: AFP).
Аэрофотоснимок с места катастрофы Airbus A320 во французских Альпах. (Фото: Duclet Stephane/FORUM).
Аэрофотоснимок с места катастрофы Airbus A320 во французских Альпах. (Фото: Duclet Stephane/FORUM).
 Аэрофотоснимок с места катастрофы Airbus A320 во французских Альпах. (Фото: Duclet Stephane/FORUM).
Место катастрофы самолета A320 немецкой авиалинии Germanwings. (Фото: Duclet Stephane/FORUM).
Место катастрофы самолета A320 немецкой авиалинии Germanwings. (Фото: Duclet Stephane/FORUM).
 Место катастрофы самолета A320 немецкой авиалинии Germanwings. (Фото: Duclet Stephane/FORUM).
Службы начинают спасательную операцию в поселке Сейн во французских Альпах. (Фото: AFP).
Службы начинают спасательную операцию в поселке Сейн во французских Альпах. (Фото: AFP).
 Службы начинают спасательную операцию в поселке Сейн во французских Альпах. (Фото: AFP).
Спасательная операция на месте катастрофы Airbus A320. (Фото: AFP).
Спасательная операция на месте катастрофы Airbus A320. (Фото: AFP).
 Спасательная операция на месте катастрофы Airbus A320. (Фото: AFP).
Спасательный вертолет летит на место крушения самолета немецкой авиакомпании Germanwings. (Фото: AFP).
Спасательный вертолет летит на место крушения самолета немецкой авиакомпании Germanwings. (Фото: AFP).
 Спасательный вертолет летит на место крушения самолета немецкой авиакомпании Germanwings. (Фото: AFP).
Ученики в Хальтерн-ам-Зее. На борту самолета Airbus, который разбился в Альпах, были их друзья из гимназии Жозеф-Кёниг. (Фото: AFP).
Ученики в Хальтерн-ам-Зее. На борту самолета Airbus, который разбился в Альпах, были их друзья из гимназии Жозеф-Кёниг. (Фото: AFP).
 Ученики в Хальтерн-ам-Зее. На борту самолета Airbus, который разбился в Альпах, были их друзья из гимназии Жозеф-Кёниг. (Фото: AFP).
Свечи перед школой в Хальтерне-ам-Зее. На борту самолета, который разбился в Альпах, были ученики гимназии Жозеф-Кёниг. (Фото: AFP).
Свечи перед школой в Хальтерне-ам-Зее. На борту самолета, который разбился в Альпах, были ученики гимназии Жозеф-Кёниг. (Фото: AFP).
 Свечи перед школой в Хальтерне-ам-Зее. На борту самолета, который разбился в Альпах, были ученики гимназии Жозеф-Кёниг. (Фото: AFP).
Спасательная операция в Альпах. (Фото: Jean-Paul Pelissier).
Спасательная операция в Альпах. (Фото: Jean-Paul Pelissier).
 Спасательная операция в Альпах. (Фото: Jean-Paul Pelissier).  
На место катастрофы Airbus A320 прибыли спасательные службы, однако, шансов найти выживших нет. (Фото: AFP).
На место катастрофы Airbus A320 прибыли спасательные службы, однако, шансов найти выживших нет. (Фото: AFP).
 На место катастрофы Airbus A320 прибыли спасательные службы, однако, шансов найти выживших нет. (Фото: AFP).  
Родственники пассажиров, находившихся на борту Airbus A320, который потерпел крушение. (Фото: AFP).
Родственники пассажиров, находившихся на борту Airbus A320, который потерпел крушение. (Фото: AFP).
 Родственники пассажиров, находившихся на борту Airbus A320, который потерпел крушение. (Фото: AFP).  
Самолет Airbus A320 принадлежал авиакомпании Germanwings. (Фото: AFP).
Самолет Airbus A320 принадлежал авиакомпании Germanwings. (Фото: AFP).
 Самолет Airbus A320 принадлежал авиакомпании Germanwings. (Фото: AFP).  
Катастрофа произошла недалеко от города Барселоннет во французских Альпах. (Фото: PAP/EPA).
Катастрофа произошла недалеко от города Барселоннет во французских Альпах. (Фото: PAP/EPA).
 Катастрофа произошла недалеко от города Барселоннет во французских Альпах. (Фото: PAP/EPA).  
Самолет Airbus 320 авиакомпании GermanWings. (Фото: PAP/EPA).
Самолет Airbus 320 авиакомпании GermanWings. (Фото: PAP/EPA).
 Самолет Airbus 320 авиакомпании GermanWings. (Фото: PAP/EPA).  
В Seyene прибыл в министр внутренних дел Франции Bernard Cazeneuve. (Фото: AFP).
В Seyene прибыл в министр внутренних дел Франции Bernard Cazeneuve. (Фото: AFP).
 В Seyene прибыл в министр внутренних дел Франции Bernard Cazeneuve. (Фото: AFP). Источник: fullpicture.ru

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