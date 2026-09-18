«Казахмыс» и Университет Ұлытау запустили совместную программу подготовки инженерных кадров

9 сентября 2026 года в Геологическом кластере состоялся старт нового учебного года для сотрудников ТОО «Корпорация Казахмыс» и ее дочерних организаций, ставших студентами НАО «Университет Ұлытау». В рамках презентации первые слушатели ознакомились с материально-технической базой учебного заведения, структурой курсов и ключевыми особенностями образовательного процесса, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

Первый набор университета составил 163 человека, из которых 103 являются действующими работниками предприятий горно-металлургического холдинга.

Подготовка кадров организована по нескольким образовательным траекториям. Так, 52 специалиста зачислены на программы бакалавриата для получения второго высшего образования.

Ещё 51 сотрудник, из числа выпускников Технологического колледжа Корпорации «Казахмыс». Для них предусмотрены сокращенные программы обучения, сформированные с учетом ранее освоенных дисциплин и имеющегося опыта работы на производстве.

В основу образовательной модели заложен практико-ориентированный подход с использованием элементов дуального обучения. Такой формат позволяет специалистам проходить подготовку без отрыва от производства, совмещая учебу с выполнением профессиональных обязанностей.

Учебные программы адаптированы под актуальные задачи промышленности, что дает возможность студентам сразу применять полученные инженерные знания на объектах компании.

Ректор НАО «Университет Ұлытау» Айдос Сакенов отметил, что сотрудничество с градообразующим предприятием нацелено на воспитание специалистов, способных решать реальные производственные задачи и работать с современными технологиями.

Для «Казахмыса» партнерство с вузом является стратегическим шагом в развитии кадрового потенциала и формировании профессионального резерва. В дальнейшем стороны планируют активно привлекать экспертов с производства к преподавательской деятельности и развивать обучение на основе реальных промышленных кейсов.