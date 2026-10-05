«Казахмыс» обновит инфраструктуру АБК и здравпункт Жезказганской обогатительной фабрики

Около 218,6 млн тенге выделено на масштабное обновление бытовых условий для сотрудников Жезказганской обогатительной фабрики. Компания «Казахмыс» приступила к поэтапному ремонту здравпункта и административно-бытовых корпусов (АБК) №1, 2 и 3, передает МойГород.

Основное внимание уделили зонам ежедневного пользования. В зданиях приводят в порядок раздевалки, душевые, санузлы, коридоры и лестничные марши. Параллельно рабочие восстанавливают фасады, обновляют кровлю и полностью меняют инженерные сети — отопление, водоснабжение и электропроводку.

Наибольший объем работ приходится на первые два корпуса АБК. В здравпункте фабрики, помимо капитального ремонта помещений и фасада, устанавливают новую сантехнику.

В компании подчеркнули, что с приходом новой управленческой команды в 2026 году повышение комфорта рабочих мест и модернизация инфраструктуры стали ключевыми задачами. Все ремонтные работы на площадках фабрики идут строго по утвержденному графику.