Подозрение на чуму в России: есть ли риск завоза опасной инфекции в Казахстан

Министерство здравоохранения Республики Казахстан прокомментировало ситуацию после появления в СМИ информации о возможном случае заражения особо опасной инфекцией в соседней России. Как сообщает сайт Минздрава РК, ведомство держит обстановку на постоянном контроле и принимает необходимые превентивные меры.

По данным ведомства, в пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль.

- На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено. По предварительной оценке, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким. Оценка ситуации и принимаемые меры будут уточняться по мере поступления официальной информации, - уточнили в министерстве.

В Минздраве также напомнили казахстанцам о мерах предосторожности: если после поездок за рубеж появляются признаки недомогания, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о датах поездки и местах своего пребывания.

Что касается ситуации в РФ, в профильном ведомстве отметили, что российские специалисты проводят эпидемиологическое расследование. На данный момент окончательный диагноз официально не подтвержден, а специалисты устанавливают источник и все обстоятельства возможного заражения.

- Под медицинским наблюдением находятся 197 контактных лиц. По имеющимся данным, признаков заболевания у них не выявлено, результаты лабораторных исследований отрицательные. В Шелеховской районной больнице проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - добавили в Минздраве.

Кроме того, по информации Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в Иркутске, Иркутской области и Шелехове остается стабильной, а случаи чумы не зарегистрированы. Причиной смерти 28-летней женщины в регионе на данный момент указана пневмония неустановленной этиологии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Иркутской области скончалась сотрудница противочумного института. Предполагалось, что инцидент мог произойти из-за случайного повреждения пробирки с опасным биоматериалом в лабораторных условиях.