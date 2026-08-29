«Казахмыс» оказал поддержку более 2,5 тысячи школьников в рамках акции «Мектепке жол»

«Корпорация Казахмыс» в рамках республиканской благотворительной акции «Мектепке жол» обеспечило школьными наборами более 2 500 учащихся к 2026–2027 учебному году. На реализацию акции в 2026 году Компания направила 66,5 млн теңге.

Поддержку получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также учащиеся с особыми образовательными потребностями.

Акция охватила четыре региона присутствия «Казахмыса»: область Ұлытау, Карагандинскую, Абайскую и Жамбылскую области. Наибольшее количество школьников получили поддержку в Карагандинской области — 1 051 учащийся и области Ұлытау — 912. В Жамбылской области помощь оказана 513 школьникам, в Абайской — 42.

Каждый учащийся получил школьный набор, включающий рюкзак и основные школьно-письменные принадлежности, необходимые для подготовки к новому учебному году.

«Казахмыс» ежегодно принимает участие в акции «Мектепке жол». Поддержка детей и семей является частью системной социальной политики Компании в регионах присутствия и одним из направлений ее социальной ответственности.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS