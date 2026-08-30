«Казахмыс» отпраздновал День шахтера и обогатителя в области Ұлытау

В Сатпаеве состоялось торжественное чествование работников горно-обогатительной отрасли. Мероприятие объединило сотрудников предприятий, ветеранов производства, руководство области Ұлытау во главе с акимом Есетом Байкеном, а также представителей маслихата, НПП «Атамекен» и топ-менеджмент корпорации «Казахмыс», передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

Ключевой идеей встречи стало признание коллектива главной ценностью и опорой компании.

В приветственном слове аким региона Есет Байкен выразил благодарность горнякам за вклад в промышленное развитие страны, подчеркнув преемственность трудовых традиций, заложенных академиком Канышем Сатпаевым.

Председатель Наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурмухамбет Абдибеков акцентировал внимание на стратегической роли добычи меди для глобального «зеленого» перехода и развития высокотехнологичных отраслей.

Сегодня производственный комплекс «Казахмыса» включает 14 рудников, 5 фабрик и 2 завода, где работают более 34 тысяч специалистов и сохраняются традиции 103 трудовых династий. Корпорация продолжает системно инвестировать в модернизацию: в 2026 году на обеспечение безопасности труда выделено 16 миллиардов тенге, а в Жезказгане ведется строительство сернокислотного цеха с уровнем улавливания газов до 99%.

В рамках торжества отличившимся работникам и ветеранам вручили государственные и корпоративные награды, в том числе медали «Еңбек ардагері» и нагрудные знаки «Кенші даңқы» и «Еңбек даңқы». Приятным моментом программы стало вручение ключей от трехкомнатной квартиры многодетной семье от фонда «Ұлытау қайырымдылық қоры». Праздник завершился концертом мастеров искусств.