«Казахмыс» профинансирует высадку 2 500 деревьев в центральном парке Балхаша

В центральном парке Балхаша состоялось мероприятие по озеленению территории в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В рамках этого проекта началась высадка 2 500 деревьев — 500 карагачей и 2 000 пирамидальных тополей. Все посадочные работы планируется завершить до конца октября, передает МойГород.

Инициатором проекта выступила Корпорация «Казахмыс». В мероприятии приняли участие Председатель правления Корпорации «Казахмыс» Руслан Өскенәлі и аким города Балхаша Саян Муратулы.

Для озеленения используются крупномерные саженцы высотой 2,5 метра с комом земли. В рамках проекта подготовлены посадочные места, предусмотрена система капельного полива и проведён первичный полив высаженных деревьев.

Общий объём финансирования проекта со стороны Корпорации «Казахмыс» составляет 57,5 млн тенге. Эти средства направлены на подготовку территории, доставку и посадку саженцев, устройство системы полива и другие необходимые работы.

Новая зелёная зона станет частью центрального парка и будет способствовать его дальнейшему благоустройству. Проект направлен на развитие общественного пространства, улучшение городской среды и создание более комфортных условий для отдыха жителей Балхаша.

«Казахмыс» продолжает реализовывать экологические и социальные инициативы в регионах присутствия, уделяя особое внимание благоустройству общественных пространств и развитию городской инфраструктуры.