«Казахмыс» развивает экологическую инфраструктуру медеплавильных заводов

Группа "Казахмыс" реализует программу экологической модернизации Балхашского и Жезказганского медеплавильных заводов. Работа ведется в рамках Комплексных экологических разрешений, полученных предприятиями в декабре 2025 года, и предусматривает модернизацию производств до 2034 года.



Общий объем экологических инвестиций по двум производственным площадкам составляет 829,6 млрд тенге. Из них 511,6 млрд тенге предусмотрено на модернизацию Жезказганского медеплавильного завода, 318 млрд тенге - Балхашского медеплавильного завода.



После завершения модернизации ожидается сокращение выбросов диоксида серы более чем на 70 тыс.тонн в год; сокращение совокупных выбросов загрязняющих веществ до 70%; сокращение выбросов неорганической пыли до 99,6% и соответственно снижения углеродремкости следа продукции.



Ключевым проектом программы станет строительство нового сернокислотного цеха Жезказганского медеплавильного завода стоимостью около 200 млн долларов США. Современная технология Single Contact Single Absorption позволит более чем вдвое сократить выбросы диоксида серы и обеспечить соответствие производства современным экологическим требованиям.



Наряду со строительством нового сернокислотного цеха программа экологической модернизации предусматривает обновление систем газоочистки, газификацию производств, повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии. Эти направления объединены в долгосрочную систему управления экологическими рисками, основанную на наилучших доступных технологиях, ESG-подходах и цифровом контроле производственных процессов.



Отдельно стоит отметить уже реализованные проекты в сфере снижения углеродного следа производства. Так, в рамках проекта газификации на Жезказганском медеплавильном заводе, заводе "Казкат" и фильтровально-сушильных отделениях Жезказганских обогатительных фабрик в эксплуатацию введены 20 производственных объектов, ключевое оборудование переведено с мазута на газ. В результате выбросы парниковых газов на Жезказганском медеплавильном заводе были снижены. Стоимость проекта составила около 4 млн долларов США.



В рамках реализации ESG-практики реализуется утверждённая программа повышения энергосбережения и энергоэффективности, в компании действует система менеджмента качества по данному направлению.



Наряду с этим в компании ведётся разработка программа развития экологии и декарбонизации группы компании до 2035 года.



Снижение воздействия на окружающую среду остается одним из важных направлений работы Группы "Казахмыс". Компания рассматривает экологическую модернизацию как часть долгосрочного развития производственных площадок: поэтапно обновляет активы, внедряет наилучшие доступные технологии, повышает энергоэффективность и развивает цифровой экологический контроль. Эти меры направлены на снижение выбросов, уменьшение углеродного следа и повышение надежности производственных процессов в регионах присутствия.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS