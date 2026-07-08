Сингапурская модель: в Казахстане обсуждают варианты пенсионной реформы

Казахстанские власти начали прорабатывать сценарии глубокой модернизации пенсионной системы. Специальная рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения рассматривает сразу несколько подходов, один из которых вдохновлен опытом Сингапура.
Сингапурский подход: "копилка" для жизни
Суть обсуждаемой модели - создание системы "3 в 1". Сейчас пенсионные накопления для большинства казахстанцев - это "замороженные" средства, доступные только после наступления пенсионного возраста. Сингапурский опыт предлагает более гибкий путь: формирование обязательного пенсионного капитала, часть которого можно инвестировать в себя или семью еще до завершения карьеры.
В рамках этой концепции средства на счетах будут распределяться по трем направлениям. Это позволит гражданам использовать накопленное не только для старости, но и для решения текущих жизненных задач.
- В рамках данной модели предусматривается формирование обязательного пенсионного капитала с возможностью использования части средств на приобретение жилья, оплату образования, медицинские расходы и инвестиции до выхода на пенсию, - пояснили в ведомстве.
Риски и опасения
Однако эксперты призывают не спешить с выводами. На заседании рабочей группы прозвучали критические замечания: не все категории граждан смогут воспользоваться такими "излишками" без ущерба для будущего.
- Вместе с тем в ходе обсуждения отдельные эксперты выразили сомнения в том, насколько представленная модель в достаточной степени учитывает интересы социально уязвимых категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, - отметили участники встречи.
Специалисты настояли на проведении дополнительного анализа, чтобы новая система не оставила без поддержки тех, кто не имеет возможности стабильно пополнять счет крупными суммами.
Что еще на столе у Минтруда?
Помимо "сингапурского" проекта, рабочая группа рассматривает и другие варианты:
- Страховая выплата от ГФСС: размер пособия предлагается привязать к медианной заработной плате и общему стажу участия в системе социального страхования. Это усилит солидарную ответственность государства.
- Гибридная модель "4+1": Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предложил делить взносы работодателя: 4% - на личный счет сотрудника, а 1% - в общий страховой фонд для формирования пожизненных выплат.
В Минтруда подчеркивают, что окончательное решение еще не принято. Сейчас все предложения проходят экспертную оценку на предмет социальной справедливости и финансовой устойчивости. Власти намерены выбрать "золотую середину", которая гарантирует стабильность системы и реальную поддержку для всех казахстанцев.
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