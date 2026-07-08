40 сигарет в день и крепкий чай: 100-летняя женщина рассказала о своих привычках

Жительница Великобритании Маргарет Хэм, которой исполнилось 100 лет, рассказала, что считает секретом своего долголетия мармелад, крепкий чай и сигареты, передает МойГород со ссылкой на New York Post.

Несмотря на возраст, Маргарет продолжает жить самостоятельно и без посторонней помощи передвигается по дому. По словам ее 47-летней внучки Рейчел Мэтьюз, женщина никогда не отказывалась от своих привычек, несмотря на предупреждения врачей.

Фото: depositphotos.com

Как рассказала внучка, ежедневно Маргарет выкуривает от 20 до 40 сигарет.

«Она всегда курила и не собирается прекращать в ближайшее время», — сказала Рейчел.

Еще одной неизменной привычкой долгожительницы остается крепкий йоркширский чай с молоком. При этом, по словам родственников, она предпочитает использовать не обезжиренное, а жирное молоко породы джерсийских коров.

Фото: depositphotos.com

Кроме того, Маргарет любит тосты с большим количеством сливочного масла и мармеладом.

«У нее есть масло и мармелад, причем масло должно быть толщиной примерно в дюйм», — рассказала Рейчел.

По словам внучки, Маргарет практически не употребляла алкоголь, однако курила всю жизнь. Она также отметила, что ее мать умерла в 52 года, несмотря на попытки вести более здоровый образ жизни, тогда как бабушка не меняла своих привычек.

К 100-летнему юбилею Рейчел решила организовать для бабушки особенный праздник и попросила людей присылать ей поздравительные открытки. По ее словам, у семьи осталось немного родственников, поэтому она хочет сделать этот день запоминающимся.

Рейчел ежедневно навещает бабушку, а по воскресеньям они вместе ужинают. Маргарет также любит проводить время со своей 23-летней правнучкой Меган.

Маргарет Хэм / © New York Post

Маргарет Хэм родилась в 1926 году в Бристоле и пережила Вторую мировую войну. По словам внучки, она хорошо помнит годы войны, включая бомбардировки и укрытия в бомбоубежищах.

Около 18 лет Маргарет вступила в Женские вспомогательные военно-воздушные силы Великобритании, где прослужила два года. Позже она переехала в Килберн, где познакомилась со своим будущим супругом.

При этом специалисты подчеркивают, что подобные истории являются индивидуальными случаями и не свидетельствуют о том, что курение способствует долголетию. Напротив, табак остается одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.