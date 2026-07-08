Ей – 53, ему – 24: история любви пары, которая воспитывает двойню

История супругов с 28-летней разницей в возрасте вызвала широкий резонанс в социальных сетях. 53-летняя Оксана Лоянич и 24-летний Сергей Ильчук поженились спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас они воспитывают двух дочерей, которых для пары выносила суррогатная мать, передает МойГород со ссылкой на ТСН.ua.

Супруги активно ведут социальные сети, где рассказывают о своей семье, работе и воспитании детей. Их публикации регулярно набирают тысячи просмотров и комментариев.

По словам Оксаны, они познакомились, когда Сергей пришел на мастер-класс, организованный ее бизнес-школой.

«У меня есть бизнес-школа, которой уже 9 лет. Сергей однажды пришел на обычный мастер-класс, поскольку там выступал его коллега по торгово-экономическому университету. Там мы впервые познакомились», — рассказывает Оксана.

Позже молодой человек стал участником ее образовательного курса, а затем устроился работать в компанию женщины.

История любви

Говоря о начале отношений, Оксана признается, что сначала не воспринимала их всерьез из-за большой разницы в возрасте и того, что состояла в браке.

«Первый шаг был со стороны Сергея. Он решил подойти и поцеловать меня. Но я тогда ему сказала, что нет, это нереально. У меня тогда была другая семья. В браке я была 30 лет. Я очень долго открещивалась от этих отношений, потому что действительно очень большая разница. Но однажды мне пришла мысль о том, а какая разница. Я полюбила этого человека. Мы долго шли к этому. С бывшим мужем мы подали на развод за день до войны».

Фото: ТСН

После свадьбы супруги пытались стать родителями самостоятельно, однако после неудачной беременности приняли решение воспользоваться услугами суррогатной матери.

«Ему, Сергею, было практически 20 лет, когда мы поженились. 3 сентября этого года будет 4 года, как мы семья. Мы пробовали родить детей сами, это открытая информация в наших социальных сетях. Было ЭКО, я забеременела, но, к сожалению, не выносила. Поэтому было принято решение, что мы пойдем дальше, искали суррогатную мать. Наших девочек зовут София и Алиса», — рассказывает Оксана.

Сейчас супруги воспитывают двух дочерей, которым по три с половиной года. По словам Сергея, именно он находится в отпуске по уходу за детьми.

Декрет

«Поскольку у Оксаны есть собственный бизнес, поскольку она зарабатывает больше средств, то было принято семейное решение — в декрете буду я, чтобы смотреть за детьми», — говорит он.

Оксана отмечает, что не обращает внимания на критику в социальных сетях и предпочитает сосредоточиться на своей семье.

«Вчерашняя ночь показала нам, что будущего не может быть уже завтра. Поэтому когда меня спрашивают о том, а не лучше ли встретить старость с каким-нибудь взрослым мужчиной, я отвечаю, что у меня нет цели встречать старость, у меня есть цель прожить счастливую жизнь. И рядом со мной самый лучший мужчина в мире, рядом с которым я это чувствую».

По словам женщины, их история вдохновила других людей. Она рассказала, что после публикаций некоторые женщины обратились к ее репродуктологу, а другие поделились собственными историями отношений с большой разницей в возрасте.

Фото предоставлено О. Лоянич

Как отреагировали родственники и друзья

«Мои друзья и родственники положительно отнеслись к нашим отношениям. Моему сыну 31 год, он на 6 лет взрослее моего мужа. Он принял это с улыбкой, с юмором», — говорит Оксана.

Ее муж, Сергей, о реакции своих родных рассказал следующее: «Моя мать моложе Оксаны на полгода. Папа младше Оксаны на 6 лет. Я не почувствовал никакого отторжения меня как сына, как человека. Да, родители были в шоке, но не было ничего плохого, мы общаемся, ездим на праздники к моим бабушкам и дедушкам, собираемся вместе».