Ей – 53, ему – 24: история любви пары, которая воспитывает двойню

История супругов с 28-летней разницей в возрасте вызвала широкий резонанс в социальных сетях. 53-летняя Оксана Лоянич и 24-летний Сергей Ильчук поженились спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас они воспитывают двух дочерей, которых для пары выносила суррогатная мать, передает МойГород со ссылкой на ТСН.ua.
Супруги активно ведут социальные сети, где рассказывают о своей семье, работе и воспитании детей. Их публикации регулярно набирают тысячи просмотров и комментариев.
По словам Оксаны, они познакомились, когда Сергей пришел на мастер-класс, организованный ее бизнес-школой.
«У меня есть бизнес-школа, которой уже 9 лет. Сергей однажды пришел на обычный мастер-класс, поскольку там выступал его коллега по торгово-экономическому университету. Там мы впервые познакомились», — рассказывает Оксана.
Позже молодой человек стал участником ее образовательного курса, а затем устроился работать в компанию женщины.
История любви
Говоря о начале отношений, Оксана признается, что сначала не воспринимала их всерьез из-за большой разницы в возрасте и того, что состояла в браке.
«Первый шаг был со стороны Сергея. Он решил подойти и поцеловать меня. Но я тогда ему сказала, что нет, это нереально. У меня тогда была другая семья. В браке я была 30 лет. Я очень долго открещивалась от этих отношений, потому что действительно очень большая разница. Но однажды мне пришла мысль о том, а какая разница. Я полюбила этого человека. Мы долго шли к этому. С бывшим мужем мы подали на развод за день до войны».
После свадьбы супруги пытались стать родителями самостоятельно, однако после неудачной беременности приняли решение воспользоваться услугами суррогатной матери.
«Ему, Сергею, было практически 20 лет, когда мы поженились. 3 сентября этого года будет 4 года, как мы семья. Мы пробовали родить детей сами, это открытая информация в наших социальных сетях. Было ЭКО, я забеременела, но, к сожалению, не выносила. Поэтому было принято решение, что мы пойдем дальше, искали суррогатную мать. Наших девочек зовут София и Алиса», — рассказывает Оксана.
Сейчас супруги воспитывают двух дочерей, которым по три с половиной года. По словам Сергея, именно он находится в отпуске по уходу за детьми.
Декрет
«Поскольку у Оксаны есть собственный бизнес, поскольку она зарабатывает больше средств, то было принято семейное решение — в декрете буду я, чтобы смотреть за детьми», — говорит он.
Оксана отмечает, что не обращает внимания на критику в социальных сетях и предпочитает сосредоточиться на своей семье.
«Вчерашняя ночь показала нам, что будущего не может быть уже завтра. Поэтому когда меня спрашивают о том, а не лучше ли встретить старость с каким-нибудь взрослым мужчиной, я отвечаю, что у меня нет цели встречать старость, у меня есть цель прожить счастливую жизнь. И рядом со мной самый лучший мужчина в мире, рядом с которым я это чувствую».
По словам женщины, их история вдохновила других людей. Она рассказала, что после публикаций некоторые женщины обратились к ее репродуктологу, а другие поделились собственными историями отношений с большой разницей в возрасте.
Как отреагировали родственники и друзья
«Мои друзья и родственники положительно отнеслись к нашим отношениям. Моему сыну 31 год, он на 6 лет взрослее моего мужа. Он принял это с улыбкой, с юмором», — говорит Оксана.
Ее муж, Сергей, о реакции своих родных рассказал следующее: «Моя мать моложе Оксаны на полгода. Папа младше Оксаны на 6 лет. Я не почувствовал никакого отторжения меня как сына, как человека. Да, родители были в шоке, но не было ничего плохого, мы общаемся, ездим на праздники к моим бабушкам и дедушкам, собираемся вместе».