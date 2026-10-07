Казахстан делает ставку на производство, логистику и технологии

Издание The World Financial Review в своем новом аналитическом материале, посвященном экономике Казахстана, обращает особое внимание на стратегическое расположение страны. Находясь на стыке крупнейших экономических центров Евразии, республика приобретает всё большее глобальное значение. Аналитики подчеркивают, что этот статус стремительно укрепляется по мере масштабного развития транспортной инфраструктуры и активного расширения внешнеторговых связей государства, передает МойГород.

Фундаментом для таких структурных изменений стала беспрецедентная модернизация логистических артерий. Только за последние семь лет в стране было построено и капитально отремонтировано 36 300 километров автомобильных дорог. Наряду с этим построено и модернизировано около 5 000 километров железнодорожных путей. Масштабные инфраструктурные проекты затронули и транзитные узлы: на сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы на 110 железнодорожных станциях по всей стране.

Комплексное развитие транспортной сети планомерно укрепляет роль Казахстана как ключевого транзитно-логистического хаба на континенте. Для международных компаний такая инфраструктура создает оптимальные условия для ведения бизнеса. В частности, открываются широкие возможности для размещения крупных распределительных центров, эффективной организации региональных поставок, а также для бесшовной интеграции казахстанского производства в глобальные цепочки создания стоимости.

Внутренние инфраструктурные изменения неразрывно сопровождаются значительным расширением внешнеэкономической деятельности. Статистика подтверждает эту динамику: по итогам 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана товарами и услугами превысил отметку в 170 миллиардов долларов. За последние пять лет этот экономический показатель продемонстрировал уверенный рост на 40,5%.

Улучшение транспортной связанности закономерно становится одним из главных векторов для международного инвестиционного сотрудничества. В 2026 году Казахстан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до 2030 года. Данный стратегический документ предусматривает масштабную совместную работу по развитию частного сектора, созданию устойчивой инфраструктуры, цифровизации, укреплению финансового рынка и дальнейшему усилению позиций Казахстана в качестве регионального торгово-логистического центра.

Как резюмирует The World Financial Review, уникальное сочетание развивающейся транспортной базы и постоянно растущих торговых потоков открывает перед международным капиталом долгосрочные перспективы в сфере логистики, складирования, предоставления современных транспортных услуг и создания высокотехнологичного экспортно-ориентированного производства.