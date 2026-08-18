Казахстан начал отслеживать зарубежный контент для защиты от новых криминальных угроз

Генеральная прокуратура Казахстана задействовала искусственный интеллект, беспилотники и мониторинг зарубежного контента для защиты граждан от интернет-мошенников, блокировки наркошопов и снижения уличной преступности.

В Казахстане изменили подход к работе правоохранительных органов - от реагирования на уже совершенные ЧП перешли к их ранней профилактике. Об этом рассказал Генеральный прокурор страны Берик Асылов в своем посте в соцсети X. По его словам, ключевым элементом новой стратегии стал круглосуточный мониторинг зарубежного контента для своевременного выявления неизвестных ранее схем и способов совершения преступлений.

ИИ и беспилотники против уличной преступности

Для анализа обстановки в стране запустили Центр прогнозирования преступных угроз. С помощью искусственного интеллекта и аэросъемки с беспилотников прокуроры совместно с МВД и акиматами выявили свыше 360 потенциально опасных городских локаций.

В этих зонах сразу установили около 3,5 тыс. камер видеонаблюдения, 4 тыс. новых светильников и усилили патрулирование. В результате за первое полугодие общий уровень преступности в стране просел на 11% - стало меньше убийств, разбоев, грабежей и уличных краж.

- Именно с этой целью мы создали Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности - один из ключевых инструментов перехода от реагирования на последствия к раннему предупреждению преступности, - заявил генпрокурор.

Удар по наркошопам и дропперским сетям

Параллельно идет чистка цифрового пространства. Система "Кибернадзор" заблокировала 10 тыс. материалов с пропагандой запрещенных веществ, включая более 6 тыс. специализированных наркомагазинов.

В рамках противодействия теневой экономике силовики заблокировали свыше 464 тыс. дропперских счетов, используемых для обналичивания денег, и арестовали незаконные наркодоходы на сумму более 2,6 млрд тенге.

Миллион перехваченных звонков и спасенные миллиарды

Впервые за долгое время правоохранителям удалось переломить динамику киберпреступности: количество интернет-мошенничеств упало на 9%. Вместе с операторами связи силовики ликвидировали 12 зарубежных мошеннических колл-центров и сбросили более миллиона подозрительных вызовов.

- Так, в столице Антиколл-центр, созданный по инициативе прокуратуры на базе этого оператора связи, перехватил звонок мошенников в тот момент, когда 76-летняя женщина уже готовилась передать им 21 млн тенге. Деньги удалось сохранить, - привел пример Берик Асылов.

Еще 2,9 млрд тенге сомнительных переводов удалось заблокировать на раннем этапе благодаря работе Антифрод-центра Национального Банка.

