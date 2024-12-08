Казахстан обеспечен врачами на уровне развитых стран, но ситуация по регионам сильно отличается

По итогам 2023 года в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 41 врач, передает аналитический канал DataHub. Это даже больше, чем в странах с высоким уровнем дохода, где этот показатель составляет 36 врачей, согласно данным ВОЗ.



Однако в разных регионах страны цифры сильно отличаются. Например, в Астане на 10 тысяч жителей приходится 72 врача, а в Алматинской области — всего 23. Разница составляет более чем в три раза.



Лишь немногие регионы близки к среднему по стране уровню. Это Абайская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области и Шымкент, где на 10 тысяч человек приходится от 41 до 44 врачей.



Самые высокие показатели наблюдаются в Астане, Алматы (64 врача) и Карагандинской области (51 врач). Немного уступает им Актюбинская область с 48 врачами.



Большинство других регионов находятся ниже среднего уровня. В 12 из 20 регионов показатель составляет более 30 врачей на 10 тысяч человек. Но в "аутсайдерах" оказались Алматинская, Жетысуская и Акмолинская области с результатом всего 26 врачей.