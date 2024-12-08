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Социум Здоровье

Казахстан обеспечен врачами на уровне развитых стран, но ситуация по регионам сильно отличается

Ниже среднереспубликанской отметки находятся 12 из 20 регионов.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстан обеспечен врачами на уровне развитых стран, но ситуация по регионам сильно отличается

По итогам 2023 года в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 41 врач, передает аналитический канал DataHub. Это даже больше, чем в странах с высоким уровнем дохода, где этот показатель составляет 36 врачей, согласно данным ВОЗ.

Однако в разных регионах страны цифры сильно отличаются. Например, в Астане на 10 тысяч жителей приходится 72 врача, а в Алматинской области — всего 23. Разница составляет более чем в три раза.

Лишь немногие регионы близки к среднему по стране уровню. Это Абайская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области и Шымкент, где на 10 тысяч человек приходится от 41 до 44 врачей.

Самые высокие показатели наблюдаются в Астане, Алматы (64 врача) и Карагандинской области (51 врач). Немного уступает им Актюбинская область с 48 врачами.

Большинство других регионов находятся ниже среднего уровня. В 12 из 20 регионов показатель составляет более 30 врачей на 10 тысяч человек. Но в "аутсайдерах" оказались АлматинскаяЖетысуская и Акмолинская области с результатом всего 26 врачей.

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