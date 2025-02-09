Казахстанцев призывают стать донорами костного мозга

В Казахстане с раком крови состоят на учете более 8 тысяч пациентов, ежегодно регистрируется около 1,5 тысяч новых случаев, из них 600 – у детей.

В преддверии Всемирного дня борьбы с детским раком, в Казахстане стартовала широкая информационная кампания, направленная на популяризацию донорства костного мозга. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

В Казахстане с раком крови состоят на учете более 8 тысяч пациентов, ежегодно регистрируется около 1,5 тысяч новых случаев, из них 600 – у детей.

— Для многих из них единственной надеждой на выздоровление является трансплантация костного мозга, однако вероятность совместимости между неродственными донорами и реципиентами составляет всего 1 на 10 тысяч случаев. Поэтому для успешного лечения онкобольных с заболеваниями крови необходимо расширять возможности поиска неродственных доноров в казахстанском регистре, — отметила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова.

Национальный регистр доноров костного мозга в Казахстане был создан в 2011 году на базе научно-производственного центра трансфузиологии. По состоянию на 4 февраля 2025 года он насчитывает 12 742 потенциальных донора, в прошлом году регистр пополнили 1 673 новых донора.

— Из своего национального регистра проведено уже 16 трансплантаций и еще одна состоится в этом месяце. Вокруг донорства костного мозга в обществе много мифов и предубеждений, но на самом деле это абсолютно безболезненная процедура, которая не наносит вреда здоровью и производится под строгим контролем наших врачей, — подчеркнула врач-трансфузиолог высшей категории Сания Абдрахманова.

По её словам, в течение нескольких десятилетий выстроена практика обмена стволовыми клетками между странами. Наши доноры могут подойти зарубежным пациентам и наоборот. Казахстан передал 4 трансплантата за рубеж, в одном из этих случаев наш донор оказался единственным в мире подходящим донором для итальянского пациента.

В мировом регистре доноров костного мозга находится свыше 40 миллионов человек, в частности в Германии регистр насчитывает свыше 10 миллионов доноров стволовых клеток, проведено 2500 неродственных аллогенных трансплантаций костного мозга.

На сегодня операции по пересадке клеток костного мозга детям проводятся на базе двух центров – в научном центре педиатрии и детской хирургии города Алматы и КФ UMC, где с 2012 года провели 470 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток.

Таким образом во всех регионов страны на местах прочитают лекции на тему «Донорство костного мозга» и проведут заборы крови у желающих вступить в регистр доноров ГСК.

— Доноры национального регистра проходят типирование по 5 локусам на высоком разрешении, что соответствует международным стандартам. Представлены представители более 30 национальностей, что делает его этнически репрезентативным для населения Казахстана. С момента создания регистра поступил 271 запрос на поиск донора для пациентов. В результате было проведено 16 неродственных трансплантаций, в том числе 4 для зарубежных пациентов (Россия – 3, Италия – 1), — рассказали в минздраве.

Стать донором костного мозга могут казахстанцы от 18 до 45 лет, весом свыше 50 килограммов, не страдающие серьезными заболеваниями (онкология, гепатиты В и С, стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, туберкулез, аутоиммунные заболевания). Вступление в регистр доноров проходит на добровольной и безвозмездной основе и включает несколько простых этапов:

Необходимо обратиться в ближайший центр крови;

Заполнить анкету, подписать согласие;

Сдать 1 пробирку (9 мл) крови из вены для HLA-типирования;

Донор будет состоять в базе данных регистра доноров костного мозга, в случае совпадения фенотипов между донором и пациентом, регистр обязательно свяжется c донором.