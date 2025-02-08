Казахстанцу дали серебряную медаль Азиады вместо бронзовой после скандала

В активе Казахстана три серебряные медали Азиады-2025.

Из-за необычного стечения обстоятельств казахстанский лыжник Константин Борцов стал серебряным призером Азиатских игр.

Ему, финишировавшему третьим в финале Азиады, дали серебряную медаль, но только после перераспределения наград.

Пересмотреть место участников Азиады-2025 решили после того, как дисквалифицировали японского спортсмена Харуки Ямашиты.

Таким образом, теперь в активе Казахстана три серебряные медали Азиады-2025.

Ранее мы сообщали, что Казахстан сыграет против Англии в отборе на Евро.