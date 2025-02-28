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Социум Экономика

Казахстанцы стали меньше скупать доллары

В декабре обменники продали 176 млрд долларов, это минимум в сравнении с 2020 годом.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстанцы стали меньше скупать доллары

В январе обменники продали на 120,4 млрд тенге больше наличных долларов, чем купили. Это на 32% меньше, чем в декабре, и на 37% меньше, чем в январе прошлого года (без учета инфляции), сообщают аналитики DataHub.

Падение спроса в январе – привычное явление, ведь в ноябре-декабре он обычно самый высокий за год. Однако в этот раз декабрьская база была не такой уж и большой – 176 млрд тенге, что является минимумом среди декабрей с 2020 года. 

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Сравнение с январем 2024 года тоже интересно: тогда чистый спрос на доллары достиг 190,1 млрд тенге – одного из рекордных уровней для "несезонного" месяца. Всплеск спроса тогда совпал с небольшим укреплением тенге (+0,8% к доллару). В январе 2025 года тенге укрепился еще сильнее – на 1,3% (с 525,11 до 518,14 тенге за доллар). Правда, в течение месяца курс колебался: сначала доллар подорожал до рекордных 530,24 тенге, но в конце месяца начал дешеветь.

Что с другими валютами?

  • Чистый спрос на евро вырос: 34,9 млрд тенге (+89% к декабрю, +62% к январю 2024 года).
  • С рублями наоборот – население избавляется от них. Чистые продажи ушли в минус на 9,5 млрд тенге (в декабре было -4,4 млрд тенге, а год назад +4,8 млрд тенге). 

Фото телеграмм-канала DataHub

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