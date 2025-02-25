У казахстанца конфисковали 37 тысяч долларов по пути в Китай за машиной

К тому же мужчину оштрафовали на 4,5 млн тенге.

По информации Верховного суда, житель области Жетісу, намереваясь купить автомобиль в Китае, купил в пункте обмена валют 47 300 долларов США. Эти деньги нашли в его ручной клади при прохождении таможенного досмотра на КПП «Нұр жолы».

Между тем, по закону граждане вправе провозить не более 10 тысяч долларов США. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательному письменному декларированию.

Дело рассматривалось в Панфиловском районном суде области Жетісу. Суд не принял во внимание его пояснения о том, что половина суммы принадлежит двум друзьям, поскольку доказательства этому он не предоставил.

– Вина правонарушителя в совершении правонарушения подтверждается протоколами об административном правонарушении, актами задержания товаров и документов на них, объяснительными, актом таможенного осмотра, видеозаписями и другими материалами дела. Непризнание вины правонарушителем суд расценил как способ защиты и уклонения от административной ответственности, - говорится в сообщении Верховного суда.

К показаниям свидетелей суд отнесся критически, поскольку они стремились освободить правонарушителя от административной ответственности. Кроме того, со дня задержания ни один из свидетелей не обращался в органы или суд с заявлением о нарушении своих имущественных прав и интересов.

Сам мужчина не отрицал, что в его рюкзаке нашли 47 300 доллар США. По данным Национального банка, на момент совершения правонарушения курс доллара США составил 484,19 тенге.

Таким образом, суд признал казахстанца виновным по статье 551 КоАП «Недекларирование наличных денежных средств в таможенных документах». Ему назначено административное взыскание — штраф в размере 4,5 миллиона тенге с конфискацией 37 300 долларов США в доход государства.

10 тысяч долларов США, не превышающие лимит обязательного декларирования, вернули владельцу.

Постановление не вступило в законную силу.