Стаффинговая группа ANCOR опубликовала аналитику по рынку труда Казахстана. Мы приведём часть исследования.

В онлайн-опросе участвовали более 3,5 тысяч казахстанцев от 16 до 63 лет. 13% из них — жители ЗКО.

Топ-3 фактора при выборе работодателя:

хорошая заработная плата — 85%,

финансовая стабильность организации — 78%,

гарантии долгосрочной занятости — 67%.

— Если говорить о работе по найму, то международные коммерческие компании-работодатели для соискателей сейчас предпочтительнее казахстанских, — говорится в исследовании.

Помимо зарплаты и финансовой стабильности, респонденты заявили о важности приятной рабочей атмосферы, качества создаваемых компанией продуктов и услуг, предоставления равных возможностей, интересной работа, поддержки со стороны работодателя.

Опрос показал, что у людей большой интерес к работе в небольших организациях — компания «до 100 человек».

— Крупные работодатели конкурируют не только с менее масштабными игроками, но и другими формами занятости – чаще всего респонденты делились своим желанием открыть собственное дело, оформить самозанятость или стать фрилансером, — выяснили аналитики.

На вопрос о предпочтительном месте работы:

собственное дело указали 37% респондентов,

самозанятость/работа фрилансером — 15% участников,

в международных коммерческих компаниях заинтересованы 14%,

без особых предпочтений оказались 10%.

Что касается желаемой численности персонала, то предпочли бы бизнес с командой до 100 человек — 32%, и это самый популярный ответ.

При дальнейшем анализе были выявлены следующие закономерности:

женщины чаще, чем мужчины не хотят работать по найму;

молодые люди в возрасте до 24 лет хотели бы работать в крупных компаниях от 5000 человек, а вот люди старшего возраста 45+, напротив предпочитают небольшие организации до 100 сотрудников;

жители Северного и Западного регионов чаще отмечали желание работать в небольшом бизнесе до 100 человек в штате, в то время как жители Восточного региона предпочитали средние организации до 5 000 человек.

Подавляющее число респондентов за последние 12 месяцев остались на своём текущем месте работы — 74%. Сменили работодателя — 26%. Они сделали это по причине:

недовольства низкой зарплатой – 43%;

работа не приносила им удовлетворения – 31%;

не было возможностей для карьерного роста – 28%;

были недовольны руководством компании – 25%;

из-за чрезмерной нагрузки – 24%.

При детальном анализе стало видно, что молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет чаще других меняли работу из-за неподходящего графика, а сотрудники 45+ лет – из-за недовольства руководством компании.

В 2023 сохраняется дефицит кадров практически во всех отраслях экономики.

— Большого выхода людей на рынок труда не предвидится: мигранты из России не осели в стране и использовали Казахстан для дальнейшего транзита, а перспективная казахстанская молодёжь часто предпочитает после учебы строить свою карьеру за рубежом, — отмечают в ANCOR.

По результатам исследования, самыми привлекательными и узнаваемыми отраслями на территории Казахстана являются: