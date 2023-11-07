Правительство Казахстана утвердило национальный проект «Доступный Интернет» по обеспечению населения доступом к скоростной сети, сообщает пресс-служба премьера.

Проект рассчитан с 2024 до 2027 годов, на его реализацию потратят полтора триллиона тенге. При этом, подчёркивают в правительстве, свыше 1,3 трлн тенге – внебюджетные средства.

— Основной акцент будет сделан на строительстве разветвлённой сети волоконно-оптических линий связи в сёлах. Через механизм государственно-частного партнёрства планируется монтаж линий связи более чем в трёх тысячах сёл, — говорится в сообщении.

Интернет доведут до 400 тысяч домохозяйств. Также планируют покрыть мобильным интернетом республиканские и основные областные дороги.

До конца 2025 года 5G должны внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах. Инвестиции операторов связи в эту часть проекта составят около 300 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что спутниковая система Starlink в течение полугода решит проблему 2 000 сельских школ. В месяц за точку бюджет будет платить по 200 долларов.