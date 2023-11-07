Любительскую охоту на сайгаков могут разрешить в Казахстане

В Казахстане планируют разрешить любительскую охоту на сайгаков. Соответствующий проект приказа министра сельского хозяйства опубликован на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, в стране будут выдавать разрешения на спортивную охоту на сайгаков. Отстреливать животных можно будет на специальной территории закреплённых охотничьих хозяйств и по установленной квоте. Подать заявку охотник сможет в местный исполнительный орган.

При этом, разрешить охоту планируют только на самцов (именно у них есть ценные рога — прим. автора). Добыча рогов официально будет запрещена.

Документ доступен для публичного обсуждения до 20 ноября. В комментариях уже появились замечания от жителей, которые считают, что «любительская охота — это прямая дорога к контрабанде за рогов сайгаков».

Ранее сообщалось, что охоту на сайгаков в ЗКО решили продлить до 20 декабря. Установлен план отстрела и отлова.