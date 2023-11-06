По данным «Казгидромета», седьмого ноября в ЗКО прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +9..+11 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +14..+16 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.