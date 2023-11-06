C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита, сообщили в Минздраве. Её проводят детям с 6 до11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала года выявили 12 671 случай заражения. Из них 10 563 инфицированных — дети до 14 лет. 70% из них не были привиты. В большинстве случае вакцину они не получали из-за отказа родителей.