На брифинге в МИД РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил о 76 казахстанцах, находящихся в секторе Газа. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек, передаёт NUR.KZ.

В МИД Казахстана сообщили, что посольство Казахстана в Иордании и Египте находятся в постоянной координации с внешнеполитическими ведомствами этих стран.

— Первого ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. Однако, к сожалению, четвёртого ноября эвакуация через КПП Рафах (пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа, контролируемый Египтом) временно приостановлена. Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определённая дата по проходу иностранных граждан через Рафах. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день, а также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран — это около 7 000 человек, — заявил Смадияров.

Он добавил, что у израильской и египетской сторон есть определённые требования к выезду членов семьи иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию по следующим требованиям: совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей.

— Соответственно, некоторые из наших граждан не могут выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза семей, — отметил Смадияров.

Как только казахстанцы пересекут границу с Египтом, специальный эвакуационный борт вылетит в Каир.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».

Третьего ноября Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.