На плачевную ситуацию с дорогами в регионе вновь обратили внимание на заседании республиканского совета по противодействию коррупции при партии Amanat.

По словам заместителя председателя совета Галыма Байтука, несмотря на значительный объём средств, выделяемый на строительство дорог, их качество оставляет желать лучшего.

— В этом году выделили 81,5 миллиарда тенге на 617 километров дорог. На следующий год на 800 километров выделили более 100 миллиардов тенге. Но есть проблемы, связанные с неправильным проектированием работ. Например, по проекту Фёдоровка — Аксай на некоторых участках асфальтобетонная смесь уложена весной 2022 года. А осенью произвели ремонт. И уже через год дорогу начали латать. Заказчики и подрядчики должны нести ответственность. Потому что по их вине государству приходится объявлять дополнительные тендеры и заново выделять деньги, — сказал он.

Член Совета Дидар Смагулов добавил, что по информации областного филиала национального центра качества дорожных активов, из одной тысячи проб дорожно-строительных материалов, 370 не соответствуют нормативным требованиям.