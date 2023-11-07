Восьмого ноября в Уральске пройдут плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

С 15:00 до 19:00 введут кратковременные ограничения на передвижение авто и населения:

  • в районе пересечения улиц имени Есенжанова и Молдагуловой через Омеговский мост;
  • участок улицы Курмангазы от пересечения с Маметовой до Алмазова и прилегающей территории.

Стражи порядка просят жителей Уральска скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования правоохранителей.