Восьмого ноября в Уральске пройдут плановые антитеррористические оперативно-тактические учения, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
С 15:00 до 19:00 введут кратковременные ограничения на передвижение авто и населения:
- в районе пересечения улиц имени Есенжанова и Молдагуловой через Омеговский мост;
- участок улицы Курмангазы от пересечения с Маметовой до Алмазова и прилегающей территории.
Стражи порядка просят жителей Уральска скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования правоохранителей.