Пятого ноября жители Таскалинского, Бокейординского и Каратобинского районов выбрали своего акима. Выдвиженцев насчитывалось 16, зарегистрировались только девять – по трое человек в каждом районе.

На сайте акимата ЗКО сообщили результаты выборов акимов. В голосовании приняли участие 17 033 избирателей, вне помещений для голосования — 1 809.

По итогом голосования, в Бокейординском районе за кандидата Нурлыбека Даумова от партии AMANAT проголосовали 4 660 человек. Вторую позицию занял самовыдвиженец Мирамбек Гильманов, избиратели за него отдали 782 голоса. За самовыдвиженца Нарынбека Кереш проголосовали 426 человек. Число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 178.

В Каратобинском районе победил Кадыржан Суйеугалиев. Он от партии AMANAT. За него проголосовали 4 329 человек. Самовыдвиженец Канат Муканов набрал 557 голосов. Наименьшее количество голосов у самовыдвиженца Ермека Сайнова. Число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 115.

В Таскалинском районе акимом избрали Талгата Шакирова. Он, как и другие победители, от партии AMANAT. За него отдали 3 138 голосов. За самовыдвиженца Мэлса Нарыкова проголосовали 1 032 человека. Наименьшее количество голосов набрал Бекжан Тукжанов. Он от «Народной партии Казахстана». За него отдали 381 голос. Число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 317.