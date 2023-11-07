Школьник погиб под колёсами иномарки в Жетысу

12-летний подросток погиб под колёсами Hyundai Creta возле села Бигаш. Об этом написала журналист Сандугаш Дуйсенова в своём .

— Машиной управляла аким Тело полицейского нашли в Алматинской области Кербулакского района Алия Бахтиярова. Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции составили протокол, однако нарушителя не стали водворять в изолятор временного содержания, — написала Дуйсенова.

В пресс-службе департамента полиции Жетысу подтвердили факт наезда. 12-летний подросток погиб второго ноября.

— Автомобилем управляла 39-летняя женщина. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование. Иномарка помещена на спецстоянку. Расследование находится в производстве областного управления дознания, — говорится в сообщении.

Личность водителя в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли.

По словам очевидцев, авария произошла после 22 часов, подросток был один.