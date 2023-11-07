В правительстве работают над стабилизацией цен на яйца, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передаёт Informburo.kz.

— Единственное, что нас сейчас беспокоит — это повышение цен на яйца. С этим сейчас мы работаем. Они очень сильно дорожают. Мы проводим анализ, на местах созданы комиссии, куда входит ряд государственных органов. Самое главное, что все птицефабрики работают через посредников, которые зачастую физлица. Это объяснимо, потому что они сразу платят кэш за яйца. А дальше идёт уже схема, в которой сейчас разбирается антимонопольный комитет. Но разбираться — это долго, — сказал Жумангарин.

Он добавил, что яйца уже включили в категорию товаров, по которым сельскохозяйственные производственные кооперативы должны закупать их напрямую у птицефабрик.

На сегодня цена на десяток яиц, по данным вице-премьера, «зашкаливает» за 600 тенге.

В начале октября в ЗКО десяток отборных яиц в павильонах города стоил 570 тенге. Тогда власти объяснили подорожание продукта ростом цен на корм, гербициды, витамины и сырьё у поставщиков. А летом цены на яйца были ниже, так как в область завозили продукцию из России.

В конце октября «31 канал» сообщал, что в Казахстане закрылись 12 птицефабрик, производящих куриное мясо и яйца. Эксперты объяснили, что субсидии на яйца от государства убрали, а стоимость отечественных кормов выросла и стала значительно дороже, чем в соседних странах.