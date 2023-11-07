Тренера по йоге оштрафовали за презент, подаренный чиновнику ЗКО четыре месяца назад. Об этом Маргарита Булдакова сообщила в социальной сети Instagram.

Неожиданное продолжение получило дело тренера по йоге Маргариты Булдаковой, которую обвинили в том, что она совершила правонарушение, вручив подарок госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности. Речь идет о бывшем руководителе облспорта Каймене Есендиярове, который посчитал действия тренера по йоге неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд. А борцы с коррупцией решили оштрафовать Булдакову на 690 тысяч тенге.

Оказалось, что дело дошло до суда, шестого ноября состоялось первое заседание. Адвокат тренера Нурлыбек Юсубалиев говорит, что во время составления административного протокола допущены значительные нарушения. Булдаковой не разъяснили её права, не предложили юридическую помощь. Кроме этого, он предоставил суду письмо культурного центра при посольстве Индии. В нём говорится, что коврики для йоги предоставлены в благотворительных целях и не имеют никакой материальной ценности. Вместе с ковриками центр предоставил Маргарите Булдаковой футболки, которые так же раздали участникам в тот день в качестве подарков.

— Просим суд дать нам возможность ознакомиться с заявлением самого Есендиярова. У нас есть вопросы по дате заявления. Так как инцидент произошёл летом, а протокол составили осенью. Кроме этого, мы требуем от суда истребовать документы, подтверждающие стоимость коврика. Кто проводил оценку и как определили стоимость? Также мы просим вас вызвать Каймена Есендиярова и Хамиду Габдилову, которая, будучи спонсором, предоставила ножи. Булдакова к ним никакое отношение не имеет. Однако на сцену вышла моя доверительница и ей дали пакет, который она вручила Есендиярову. Она не знала, что находится в пакете, — зачитал ходатайства Юсубалиев.

Однако, по данным сотрудницы антикоррупционной службы Алии Денизбаевой, Каймен Есендияров находится на лечении в Астане. На звонки он не отвечает. Она также подчеркнула, что Булдакову ранее предупредили, что дарить подарки чиновникам нельзя.

— Прошу суд привлечь Булдакову к ответственности по статье 676 КоАП РК «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами», — заявила Денизбаева.

Сама Маргарита Булдакова отметила, что не согласна с предъявленным обвинением и вину свою не признает. По её словам, международный день йоги в этом году праздновался в восьмой раз и она является главным организатором. Каждый год посольство Индии предоставляет ей подарки, которые в дальнейшем она вручает всем участникам празднования.

— Я никогда не видела руководителя управления спорта. В тот день я увидела его впервые. Каждый год я пишу ему официальное письмо с просьбой предоставить нам стадион. Ответ я получала тоже официальный. На мероприятие пришло более тысячи человек, участвовало посольство Индии. Есендияров тоже пришел, выступил на сцене, поздравил всех. И я, как организатор мероприятия, передала ему подарки. Коврики мне не принадлежат, я их не покупала. Также у нас много спонсоров, которые каждый год предоставляют небольшие презенты для участников мероприятия, — рассказала Маргарита Булдакова.

По её словам, ножи в пакете передала спонсор мероприятия. А она лишь вручила закрытый пакет руководителю облспорта. И и не только ему. Подарки получили многие горожане, а так же дети, которые выступали на сцене. Однако она на тот момент даже не представляла, что из этого может получиться такой резонанс. Звонок из антикоррупционной службы спустя четыре месяца и вовсе её шокировал.

— Был звонок, спросили: «Дарили коврик?» Я помню, что был коврик. Тогда мне сказали «Срочно придите, прямо сейчас». Я сказала, что у меня занятия идут и приду в 15:20. На входе у меня забрали вещи, сказали вытащить из карманов колюще-режущие предметы! Я подумала, он шутит. Поднялась наверх, пробыла там буквально 15-20 минут. В итоге мне сказали: либо я плачу в течение недели 345 тысяч, в противном случае — 690 тысяч. У меня всё поплыло. Он задавал какие-то вопросы, что-то писал, сказал расписаться, я отказалась. Мне не сказали про адвоката, не разъяснили мои права. Позже юрист мне сказал, что они должны за 24 часа вызывать меня и в такие места без адвоката лучше вообще не ходить, — рассказала Маргарита Булдакова.

К слову, по данным антикоррупционной службы, общая стоимость подарков составила 5 833 тенге.

Представитель Антикоррупционной службы Алия Денизбаева

Фото Медета Медресова