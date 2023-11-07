Драка водителей в центре Алматы попала на видео

В центре мегаполиса водители двух автомобилей подрались прямо на проезжей части. Инцидент попал на видео.

Драка произошла на пересечении проспектов Назарбаева и Сатпаева. Под радостный возглас оператора «так интересно, они дерутся», один из мужчин наносит оппоненту сильный удар. Водитель падает без сознания.

Полиция расследует случившееся.

— Для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной 1988 года рождения, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание, — говорится в сообщении.

Далее материалы для принятия решения направят в суд.

Тем временем в комментариях пользователи сети подвергли критике авторов видео. Они не только не пытались оказать помощь или вызвать полицию, но и весело комментировали происходящее.