В ЗКО отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. По состоянию на первое ноября, лабораторно подтверждены 119 случаев заражения. Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина.

По её словам, большинство заболевших — дети до 17 лет. Всего 69 случаев. Ещё в 18 случаях заболели младенцы до одного года. Непривитыми оказались 102 заражённых.

— С начала года стационарное лечение среди заболевших получили 133 пациента. Из них 89 детей, 44 взрослых и одна беременная женщина. Из госпитализированных в стационар в пролечились 99 человек. Стационарное лечение продолжают получать 35 пациентов, в том числе 27 детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 17 человек, в том числе одна беременная женщина, — информировала Губайдуллина.

К слову, в стране организовали поэтапную дополнительную массовую иммунизацию. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса. На сегодня дополнительную вакцинацию в ЗКО уже получил 181 ребёнок. Прививку делают исключительно здоровым детям.