Мурат Куанышкалиев

Детский сад играет важную роль в формировании будущего поколения, качественное дошкольное образование, развитие и социализация начинается именно оттуда. Сеть частных детских садов Sabi зарекомендовали себя как надёжные партнёры в воспитании и обучении детей. Квалифицированные педагоги, особенная методика, индивидуальный подход к каждому ребенку.

Одним из главных преимуществ Sabi является возможность приобретения франшизы. Если вы мечтаете о собственном бизнесе в сфере детского образования, франшиза откроет перед вами широкие перспективы. Вы получите доступ к проверенным методикам обучения и поддержке экспертов в этой области. Купить франшизу садов Sabi — значит вложить свои силы и ресурсы в успешный бизнес, который приносит пользу обществу.

Покупая франшизу детского сада Sabi, вы экономите время на на разработку собственного проекта. Вам предоставят готовые и проверенные методики работы с детьми, постоянная поддержка франчайзера на всех этапах развития. К тому же развитие своего дела под уже известным брендом исключает необходимость досконально изучать рынок — оптимальное месторасположение, помещение. Выбрать оборудование вам поможет обладатель франшизы. А это означает, что риски прогореть минимизируются.

По словам директора сети частных детских садов Мурата Куанышкалиева, одна из франшиз уже продана. Партнёры находятся на стадии выбора локации.

— Образование это фундамент, особо дошкольное. С первым обладателем франшизы мы находимся на этапе выбора помещения. Совсем скоро откроется восьмой филиал. Я его открываю как для себя, веду партнёра от начала до самого открытия с гарантией. У нас уже есть авторитет, мы не новички в этом деле. Знаем все подводные камни, знакомы с ценовой политикой, понимаем что нужно детям и кто должен заниматься их воспитанием. Кроме того, мы понимаем, что родителям нужно работать, поэтому наши сады принимают детей от одного года до шести лет и время посещения у нас с семи утра до семи вечера. В планах открыть круглосуточные группы, так как многие мамы работают в ночные смены, вахтовым методом и не у всех есть выходной день в праздничные дни. Также думаем над открытием Sabi boy — это детский сад только для мальчиков, он будет работать в спортивном направлении. Ну и конечно, их будут учить джентельменским манерам. Аналогичный сад появиться и для девочек, где их будут обучать этикету, эстетике, аристократическим манерам, — говорит Мурат Куанышкалиев.

Первый детский сад открыли в 2016 году, по сей день это успешный семейный бизнес, который не только пользуется популярностью, воспитывая чемпионов и призёров олимпиад, но и приносит хорошую прибыль. Руководители за семь лет работы открыли семь детских садов во всех районах города. Воспитанники Sabi отличаются хорошей подготовкой к школе, развиты физически, эстетически и интеллектуально. На данный момент в садах воспитывается 800 детей, а в их развитии участвует 150 педагогов. Кроме того, у семьи основателей в планах открыть детский реабилитационный центр, где особенные детки смогут получить качественное обслуживание.

Адреса филиалов детских садов "SABI"

пр. Абулхаир хана, 40

Администратор 8 771 434 35 67

ул. Тауелсыздык, 9

Администратор 8 777 060 97 38

ул. Ихсанова, 135

Администратор 8 777 421 31 01

ул. Светлая, 43

Администратор 8 701 376 76 60

ул. 8 марта, 162

Администратор 8 702 296 13 33

Северо-Восток, 2 здание, 7

Администратор 8 778 952 10 74

мкр. Самал, здание 22

Администратор 8 777 299 56 96

@sabi.uralsk

